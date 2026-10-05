Techpro DC представила Азербайджан на Региональной конференции выпускников программы Chevening в Батуми

Заместитель генерального директора Techpro DC, выбранной Посольством Великобритании в Азербайджане, принял участие в панельной дискуссии конференции, посвящённой устойчивости, вместе с британскими и региональными экспертами.

Компания Techpro DC приняла участие в Региональной конференции выпускников программы Chevening, состоявшейся 24 сентября 2026 года в Батуми, в качестве одной из организаций, выбранных Посольством Великобритании в Азербайджане для представления страны в составе азербайджанской делегации.

Конференция, прошедшая под темой «Связанность, инновации и устойчивость: обеспечение экономической безопасности Южного Кавказа», объединила выпускников программы Chevening из стран Южного Кавказа, а также британских экспертов, лидеров частного сектора, представителей академического сообщества, государственного сектора и гражданского общества. С приветственным словом к участникам обратились Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд, а также руководители Bank of Georgia и TBC Bank. Среди спикеров и участников конференции были представители таких организаций, как Morgan Stanley International и Королевская инженерная академия Великобритании (Royal Academy of Engineering), PASHA Holding и SOCAR. В ходе ключевых выступлений, панельных дискуссий и интерактивных круглых столов участники обсудили, как Южный Кавказ может укрепить свою экономическую безопасность в условиях всё более взаимосвязанного и технологически развитого мира.

Гусейн Гасанлы, заместитель генерального директора Techpro DC, выступил на третьей панельной дискуссии конференции — «Обеспечение устойчивости: кибербезопасность, доверие и экономическая безопасность», — вместе с директором Morgan Stanley International, соучредителем Грузинского центра анализа информационных технологий (GITAC) и британским экспертом по кибербезопасности. В ходе сессии обсуждалось, как регион может оставаться защищённым, надёжным и устойчивым, становясь при этом всё более взаимосвязанным и технологически развитым. Каждый из участников панели представил свой профессиональный взгляд на тему. Г-н Гасанлы рассказал о роли центров обработки данных и цифровой инфраструктуры в обеспечении экономической устойчивости, о меняющемся ландшафте кибербезопасности, а также о растущей значимости безопасности искусственного интеллекта на фоне появления новых угроз с его использованием.

«Мы благодарны Посольству Великобритании в Азербайджане за то, что Techpro DC была выбрана в состав азербайджанской делегации, и за возможность внести свой вклад в обсуждение столь важной темы, — отметил г-н Гасанлы. — Устойчивость не может быть ответственностью одной организации — она зависит от сотрудничества между секторами и странами региона. Конференция стала прекрасной возможностью установить новые связи, укрепить существующие отношения и обменяться идеями с коллегами со всего Южного Кавказа и из Великобритании».

Конференция завершилась круглыми столами, посвящёнными связанности, инновациям и устойчивости. Их рекомендации лягут в основу итогового документа конференции и будущего взаимодействия выпускников программы Chevening в регионе.

Chevening — международная программа стипендий и стажировок правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития. Сеть её выпускников охватывает более 140 стран и территорий.