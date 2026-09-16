Lenovo вошла в список TIME World’s Best Companies 2026, заняв 51-е место в мире

Компания Lenovo впервые вошла в список TIME World’s Best Companies 2026 («Лучшие компании мира 2026» по версии TIME), заняв 51-е место в глобальном рейтинге ведущих компаний мира.

Рейтинг, составленный журналом TIME совместно с исследовательской компанией Statista, отмечает наиболее успешные компании со всего мира на основе трех основных критериев: удовлетворенности сотрудников, роста выручки и прозрачности в области устойчивого развития. Общий балл Lenovo составил 87,51, а показатели роста компании были отнесены к категории «Очень высокие».

Помимо этих критериев оценки, TIME отметил, что попадание Lenovo в список обусловлено расширением бизнеса серверов для искусственного интеллекта и растущим спросом на физическую инфраструктуру, необходимую для поддержки ИИ. Это отражается и в финансовых результатах Lenovo: 2025/2026 финансовый год стал самым успешным в истории компании, а ее годовая выручка достигла 83,1 млрд долларов США.

Согласно финансовым результатам Lenovo выручка компании от решений, связанных с ИИ, также удвоилась по сравнению с предыдущим годом и составила 33% от общей выручки группы по итогам полного финансового года FY25/26. Это подчеркивает, что искусственный интеллект является одним из ключевых двигателей роста бизнеса Lenovo.

Включение Lenovo в список отражает дальнейший прогресс компании в реализации стратегии роста при сохранении особого внимания к опыту сотрудников и ответственным бизнес-практикам. Признанию также способствовала приверженность компании принципам устойчивого развития. В финансовом году FY25/26 Lenovo завершила реализацию своего первого поколения долгосрочных ключевых показателей эффективности в области ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности). Эти показатели обеспечивали продвижение компании по направлениям ESG-стратегии на протяжении последних пяти лет. В последнем отчете об устойчивом развитии Lenovo представила новый набор ESG-показателей и целевых ориентиров на 2030 год, призванных определить следующий этап реализации приоритетов компании в области ESG.

Исследование, лежащее в основе рейтинга TIME World’s Best Companies 2026, представляет собой комплексный анализ корпоративных показателей по трем ключевым направлениям: