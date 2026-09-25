Nikon выпустил полнокадровую камеру Z5 IIC

Компания Nikon представила полнокадровую цифровую камеру Z5 IIC, которая стала более доступной и компактной версией модели Z5 II. Производителю удалось снизить стоимость устройства, сохранив при этом ключевую электронную начинку старшей модификации. Главные компромиссы ради уменьшения цены затронули эргономику и конструкцию корпуса. Так, новинка полностью лишилась электронного видоискателя и физического джойстика управления автофокусом, потеряла второй слот для карты памяти, а разрешение встроенного дисплея уменьшилось с 2,1 до 1,04 млн. точек. За счет отказа от видоискателя камера стала значительно компактнее в своей верхней части.

Несмотря на внешние упрощения, техническая база фотоаппарата осталась на флагманском уровне. В основе Z5 IIC лежит современный полнокадровый сенсор с разрешением 24,5 Мп, работающий в связке с мощным процессором EXPEED 7. В распоряжении фотографа остаются надежный механический затвор, система матричной стабилизации изображения и продвинутый автофокус с функциями 3D-слежения и автоматического распознавания объектов. Для динамичной съемки предусмотрен режим предварительной фиксации кадров, сохраняющий материал за секунду до полного нажатия кнопки спуска. В таком режиме скорость работы достигает 30 кадров/с при использовании электронного затвора, тогда как механический обеспечивает до 15 кадров/с.

Особый акцент сделан на любителей и начинающих авторов, для которых Nikon впервые в своей полнокадровой линейке реализовала 15 автоматических сюжетных режимов. Камера самостоятельно анализирует сцену и подбирает идеальный баланс белого, яркость и цветопередачу.

Творческие возможности расширены благодаря выделенной физической кнопке Imaging Recipes для быстрого применения пресетов, эффекту пленочной зернистости, а также поддержке облачного сервиса Nikon Imaging Cloud для загрузки новых цветовых профилей. Видеографы оценят появление отдельного светового индикатора записи и поддержку записи 10-битного видео в форматах H.265, N-Log и N-RAW с сохранением непосредственно на стандартную SD-карту.

Nikon Z5 IIC поступит в продажу в середине октября по цене $1400 за версию без оптики и $1700 за комплект со штатным объективом 24–50 мм f/4–6,3.