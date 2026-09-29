Anthropic представил Claude Sonnet 5.5 с оптимизированным расходом токенов

Компания Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Sonnet 5.5, ставшую второй в актуальной линейке нейросетей версии 5.5. Новинка позиционируется как сбалансированное решение среднего класса, сочетающее высокую скорость и экономичность при решении повседневных задач, программировании, анализе документов и генерации презентаций.

Главным изменением по сравнению с Claude Sonnet 5 стал существенный рост производительности при одновременном сокращении количества вычислений, необходимых для выполнения типичных задач. За счет более эффективного вызова внешних инструментов нейросеть тратит меньше шагов на обработку сложных репозиториев, что позволяет ей успешно конкурировать с более дорогими ИИ-системами. По данным разработчиков, Sonnet 5.5 генерирует ответы более чем на 30% быстрее предыдущей версии и в большинстве сценариев обходится до 30% дешевле, используя значительно меньше токенов для выполнения той же работы.

В представленных бенчмарках Sonnet 5.5 справляется с большинством задач значительно лучше предшественницы. При тестировании навыков программирования в специализированном бенчмарке Terminal-Bench 4.0 модель набрала 70,6%, продемонстрировав колоссальный отрыв от Sonnet 5, у которой было всего 10,3%. В среде разработки на CursorBench 4.0 новинка достигла показателя 55,5% против 34,1% у Sonnet 5, вплотную приблизившись к флагманской Opus 5.5 с её 57,8%. Схожая динамика прослеживается и в комплексных проверках: при оценке выполнения многопрофильных профессиональных задач в GDPval-AA алгоритм набрал 1844 балла, практически сравнявшись с флагманом, набравшим 1846 баллов. В сценариях автоматизации управления персональным компьютером на платформе OSWorld 2.1 результат составил 80,1%, что уступает топовой модели всего 1,7%.

В компании отмечают общее снижение реального расхода токенов, что позволяет выполнять комплексную работу с меньшими финансовыми затратами. При этом официальная стоимость доступа к API Claude Sonnet 5.5 сохраняется на прежнем уровне: она составляет $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных токенов. Модель уже развернута и доступна пользователям как на официальном сайте и в приложениях Claude, так и на ведущих облачных платформах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.