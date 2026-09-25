Microsoft перезапустил Copilot: в приложение добавили автономного ИИ-агента и программирование в «песочнице»

Компания Microsoft масштабно перезапустила Copilot, превратив его в совершенно новое приложение с тремя ключевыми вкладками: Home («Главная»), Code («Код») и Autopilot.

Вкладка Home объединяет функции Copilot Chat и Cowork, выступая в роли основного экрана для просмотра недавней активности, получения рекомендаций и быстрого возврата к текущим делам. В ближайшей перспективе Microsoft добавит сюда персонализированную панель Today («Сегодня»), которая будет автоматически аккумулировать важные электронные письма, запросы на встречи и обсуждения из Teams.

Вкладка Code, базирующаяся на технологиях GitHub Copilot, открывает обычным пользователям возможность создавать приложения, сценарии автоматизации и информационные панели. Весь процесс программирования и тестирования изолирован в безопасной «песочнице» внутри корпоративного облачного пространства организации, что позволяет без рисков делиться готовыми инструментами с коллегами.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Третий компонент, Autopilot, представляет собой автономного ИИ-агента с собственной цифровой идентичностью, памятью и вычислительными ресурсами на базе системы Microsoft IQ. Он способен самостоятельно выполнять задачи в отсутствие сотрудника: мониторить каналы Teams, автоматизировать рутину и обрабатывать итоги встреч. Интеграция ИИ-агента в рабочую среду Outlook или Teams позволяет призывать его к диалогу через привычное упоминание символом @.

Финансовая модель нового Copilot претерпела изменения и теперь жестко привязана к характеру задач сотрудников. Если стандартная пользовательская подписка по-прежнему открывает доступ к базовому чату и стандартным офисным программам Word, Excel и PowerPoint, то для продвинутых компонентов Cowork, Code и Autopilot вводится оплата по факту использования (pay-as-you-go). Длительные вычисления ИИ-агентов и эксплуатация тяжелых моделей, таких как Astra и Fable, будут тарифицироваться по объему потребляемых ресурсов. Чтобы компании могли контролировать расходы на агентские функции и избегать непредвиденных трат, Microsoft внедряет специальный инструмент FinOps for AI для IT-администраторов.

Развертывание обновлений начнется в ближайшие недели для участников программы Microsoft Frontier, где дебютируют вкладки Home и Code, в то время как Autopilot перейдет в стадию закрытого предварительного тестирования позднее в этом месяце.