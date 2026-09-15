Fujifilm представил компактную цифровую камеру Instax Pal 2 и фотопринтер Instax Link Wide 2

Компания Fujifilm расширила линейку Instax, выпустив компактную цифровую камеру Pal 2 и принтер для мгновенной печати фотографий Link Wide 2. Камера отличается аналоговым стилем и множеством эффектов для обработки изображений, а работающий от батареи фотопринтер позволяет печатать мгновенные снимки с Pal 2 и фотографии со смартфонов.

Fujifilm Instax Pal 2 выполнена в ретро-дизайне в черном или белом цвете и оснащена физической кнопкой спуска затвора, диском управления и уровнем, аналогичными тем, что были у 35-мм пленочных фотоаппаратов несколько десятилетий назад. Оригинальная Instax Pal вышла в 2023 году и имела округлый корпус. В отличие от большинства цифровых фотоаппаратов серии, Instax Pal 2 не печатает моментальные снимки напрямую. В камере используется CMOS-датчик размером 1/3,06 дюйма с объективом f/2,2 и фокусным расстоянием 28 мм для съемки изображений с разрешением 3776 × 2832 пикселей (10 Мп) или 1280 × 960 пикселей (1 Мп). Встроенной памяти теперь хватает на 100 снимков вместо 50, также поддерживаются карты microSD емкостью до 2 Tb. Фокусировка осуществляется с помощью автофокуса с опциональной функцией распознавания лиц на расстоянии от 8 см (3,1 дюйма).

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Камера поддерживает автоматическую чувствительность от ISO 100 до 1600, автоматическую выдержку от 1/4 сек. до 1/8000 сек. и 256-зонную автоматическую экспозицию. Пользователи могут регулировать экспозицию в диапазоне от -2 EV до +2 EV с шагом 1/3 EV. Instax Pal 2 также оснащена 1,3-дюймовым ЖК-монитором с разрешением 170 000 точек, оптическим видоискателем, встроенной вспышкой и автоспуском.

Instax Pal 2 позволяет выбирать форматы mini, SQUARE, WIDE или съемку без рамки, а приложение предлагает 30 эффектов в пяти категориях — от Y2K и Vintage до Chromatic и Fantasy. Фотографии можно передавать на смартфон через встроенный разъем USB Type-C или по Bluetooth 5.3. Беспроводное соединение можно также использовать для печати цифровых фотографий на совместимом фотопринтере Instax, например, на новом Link Wide 2. Габариты камеры составляют 37,0 × 42,0 × 92,3 мм, вес — 87 гр. По данным компании, время автономной работы устройства составляет до трех часов.

Принтер Fujifilm Link Wide 2 предназначен для печати изображений с цифровых фотоаппаратов Instax и смартфонов на цветные и монохромные пленки Instax Wide. Размер пленки составляет 108 × 86 мм, а площадь изображения — 99 × 62 мм. Проявление изображений, напечатанных на пленке, занимает около 90 секунд в зависимости от температуры.

Новая функция Photo Mixer анализирует выбранные фотографии, предлагает варианты коллажа и автоматически меняет масштаб, угол, расположение изображений и текстовые элементы. Дополнительно ИИ может вырезать из снимков людей и предметы для компоновки.

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Принтер подключается к смартфонам, планшетам и компьютерам через Bluetooth 5.1, а также камерам Fujifilm X и instax Pal 2, причем последнюю можно соединять с принтером напрямую. Габариты устройства составляют 139,9 × 128,3 × 36,0 мм, вес — 357 гр.По данным компании, принтер способен напечатать до 100 фотографий без подзарядки.

Оба устройства поступят в продажу в Японии 9 октября. Цена Fujifilm Instax Pal 2 составляет $169,95. Стоимость Fujifilm Instax Link Wide 2 пока не сообщается.