В Казахстане запустили спутниковую мобильную связь Starlink Mobile

В Казахстане запущена спутниковая мобильная связь Starlink Mobile по технологии Direct to Cell, которая позволяет совместимому смартфону подключаться к спутнику за пределами наземного покрытия. Проект реализован при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с Beeline Казахстан и Starlink Mobile.

Официальный сайт Beeline Казахстан опубликовал условия подключения и список доступных возможностей сервиса. Для соединения нужен совместимый Android-смартфон с 4G, SIM-карты Beeline и достаточно открытый обзор неба. Beeline указывает еще одно практическое условие: в радиусе примерно 50 метров не должно быть крупных зданий и других объектов, способных мешать связи со спутником. Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть.

Внедрение Starlink Mobile стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в США в 2025 году.

«Осенью 2025 года, во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в США, Казахстан договорился о внедрении спутниковой связи Starlink Mobile (Direct to Cell). Сегодня мы видим, как эта договоренность превращается в реальность. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям», — отметил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

При этом спутниковая сеть не отменяет строительство обычной инфраструктуры. В официальных материалах Министерства Direct to Cell рассматривается как дополнение к наземной связи для труднодоступных территорий.