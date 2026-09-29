iQOO 16 получил топовый экран и мощный процессор

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 16. Аппарат сочетает в себе передовые игровые возможности и топовые технические параметры.

iQOO 16 оснащен плоским 6,85-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 3168х1440 пикселей (510 ppi), соотношением сторон 19,8:9, адаптивной частотой обновления до 165 Hz и частотой сенсорного слоя 500 Hz. Панель разработана совместно с Samsung Display и впервые среди Android-смартфонов использует органический материал M16 в сочетании с технологией 2K LEAD 2.0. По заявлению iQOO, ее энергопотребление на 31% ниже, чем у сопоставимого по размерам экрана с разрешением 1,5K.

Для дисплея заявлены яркость до 2800 нит на всей площади и локальная до 10 000 нит, а также точная заводская калибровка каждого субпикселя. Есть поддержка DC Dimming, HDR10+ и Dolby Vision. Предусмотрено антибликовое покрытие AR. Режим 165 Hz адаптирован более чем для 50 популярных игр и 100 повседневных приложений. Используется технология Q-flex, предназначенная для уменьшения задержки сенсорного управления.

Смартфон одним из первых получил новый 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, работающий в паре с фирменным игровым сопроцессором Q4. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 850. В AnTuTu аппарат набирает 5,574 млн. баллов. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 8500 мм² и три слоя теплопроводящего графита общей площадью 29 453 мм². Новый движок Monster Engine отвечает за оптимизацию распределения ресурсов. Объем оперативной памяти LPDDR5X Ultra составляет 12 или 16 Gb, а емкость накопителя UFS 4.1 – от 256 Gb до 1 Tb.

Основная камера получила три датчика по 50 Мп: главный модуль (OmniVision OV50Q, 1/1.3″, f/1.68, OIS, CIPA 5.5), сверхширокоугольный объектив (GalaxyCore GC50F0, 1/2.8″, f/2.05, автофокус для макро) и перископический объектив (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/2.65, W-образная оптика, оптический зум 3x, OIS, CIPA 5.0). Возможна запись видео в формате 8К и создание Live Photo в 4K. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (1/3.1″, f/2.2).

В iQOO 16 установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8400 мА·ч, поддерживаются быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка на 40 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ИК-пульт, два слота для nanoSIM-карт, порт USB 3.2 Gen1 Type-C, стереодинамики Master Drum Pro, два линейных вибромотора и защита IP68/IP69. Ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Смартфон работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой OriginOS 7. Система позволяет одновременно отображать до пяти приложений и получила расширенные ИИ-функции для создания персональных виджетов, напоминаний и других инструментов. Габариты и вес: 163,75 х 76,9 х 8,55, 229,8 гр.

Немаловажным преимуществом iQOO 16 стала цена, рекордно низкая среди аналогов на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цены: 12/256 Gb — $894, 12/512 Gb — $1013, 16/512 Gb — $1117, 16 Gb/1 Tb — $1266. Аппарат доступен в трех цветовых исполнениях корпуса: сером (Chasing Light), белом (Legend) и черном (Racing Track). Модели в серебристом и белом корпусе предлагают стеклянную крышку, а в черном – стеклопластиковую. Продажи в Китае уже стартовали. Информация о международном релизе смартфона пока отсутствует.