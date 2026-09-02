Huawei провела в Мюнхене большую глобальную презентацию устройств

Компания Huawei провела на Олимпийском стадионе в Мюнхене (Германия) презентацию под девизом «В погоне за стихией», посвященную старту глобальных продаж ряда устройств.

Главные новинки презентации:

Была представлена серия Huawei Watch GT 7 – smart-часы будут доступны в версиях на 46 и 41 мм, в восьми цветах корпуса и с новым ремешком EasyCross. Старшая модель, Watch GT 7 Pro выполнена в титановом корпусе и обладает нанокерамическим безелем.

Часы впервые в серии получили функцию определения на запястье и датчик перегрузок G-Force, режим для зимних видов спорта в помещении и карты лыжных трасс более чем для 3000 курортов по всему миру. Также появились новые функции для велотренировок, включая предупреждения о крутых подъемах, резких поворотах и анализ тренировок с использованием ИИ. Также часы предоставляют полный мониторинг показателей здоровья.

Кроме того, возвращается серия универсальных smart-часов Huawei Watch 6, которая не обновлялась около года. Часы получили расширенные спортивные режимы, анализ физической активности с использованием ИИ, автономные вызовы, навигацию и бесконтактную оплату. Для мониторинга здоровья предусмотрены обновленные функции Health Glance, Health Insights и Healthy Living, а также оценка физической готовности пользователя.

На презентации также были представлены новые Huawei Watch D3 – smart-часы с функцией измерения артериального давления, прошедшие европейскую медицинскую сертификацию CE-MDR. Теперь устройство поддерживает измерение артериального давления до и после физических упражнений, а также функцию умных напоминаний владельцу о необходимости провести измерение, обеспечивая более комплексный контроль.

Флагманский планшет Huawei MatePad Pro нового поколения оснащен 12-дюймовым гибким OLED-экраном с технологией PaperMatte. При толщине 4,7 мм вес устройства составляет всего 454 гр. Устройство поддерживает ИИ-функции перевода речи в текст, улучшения рукописного ввода и бесконтактные жесты стилусом.

Сегмент аудиоустройств пополнили беспроводные наушники-вкладыши Huawei FreeBuds Neo. Они получили 11-мм динамические драйвера, способные воспроизводить частоты от 20 Hz до 40 kHz. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Заявлено активное шумоподавление и улучшение качества голоса с помощью ИИ. На одном заряде наушники могут работать до 10 часов с выключенным шумоподавлением, а с учетом кейса автономность достигает 40 часов.

В конце презентации была анонсирована серия смартфонов Huawei nova 16s. Старшая модель nova 16s Pro получила основную камеру на 200 Мп и фронтальную на 50 Мп. Базовая версия nova 16s — перископический телеобъектив на 50 Мп с RYYB-сенсором для точной цветопередачи. Предусмотрены различные ИИ-инструменты для работы с изображениями.

Цены и даты начала продаж устройств производитель объявит позже.