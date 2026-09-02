Запущен сервис Google Pics для генерации и редактирования изображений

Компания Google запустила новый инструмент для генерации и редактирования изображений под названием Pics. Он включен в набор Google Workspace для корпоративных клиентов, но также будет доступен пользователям премиум-подписок Google AI Pro и Ultra.
Google Pics построен на модели генерации изображений Google Nano Banana. Подобно таким инструментам, как Adobe Express и Canva, новый продукт Google предназначен для повседневных задач дизайна. Например, его можно использовать для создания плакатов или постов в социальных сетях. Для создания изображений достаточно ввести текстовый запрос или загрузить уже имеющуюся картинку в качестве основы. В отличие от Adobe Express, с инструментом Google Pics пользователь инициирует процесс создания изображения, а не разрабатывает его с нуля.
Google Pics также включает другие инструменты редактирования, например, для выделения и преобразования объектов, изменения или перевода текста внутри изображений (на момент запуска поддерживается 29 языков) и другие. Также можно создавать несколько разных версий изображения на основе промптов, чтобы пользователь мог выбрать наилучшую. Кроме того, поддерживается совместное редактирование.
Google Pics уже доступен как отдельный продукт, инструмент также интегрирован в рабочие приложения Google, включая Slides, Docs и Drive.