Acer показал компактный ПК SFF RTX Spark: 128 Gb памяти и производительность 1 Пфлопс

Компания Acer на выставке IFA 2026 продемонстрировала концепт компактного настольного ПК на производительной платформе Nvidia RTX Spark под названием SFF RTX Spark. Устройство предназначено для локальной работы автономных ИИ-агентов и ресурсоемких нейросетевых задач.

В основе системы лежит 20-ядерный процессор Nvidia Grace и графический чип архитектуры Blackwell с 6 144 ядрами RTX. Компьютер оснащен объединенной памятью объемом до 128 Gb. Заявленная производительность системы в задачах ИИ достигает 1 Пфлопс. Такой уровень вычислительной мощности позволяет использовать компактный компьютер для запуска и обработки крупных ИИ-моделей непосредственно на локальном устройстве, обеспечивая высокую приватность пользовательских данных.

Система поддерживает полный стек программных решений Nvidia для работы с искусственным интеллектом и весь набор фирменных технологий серии RTX. Сроки появления готовых устройств Acer SFF RTX Spark на рынке производитель объявит позднее.

Также Acer показал мини-рабочую станцию Veriton RI110 AI Mini Workstation на процессоре Intel Core Ultra X7 358H с дискретной графикой Intel Arc B390. Она предназначена для запуска ИИ-приложений и входит в программу Microsoft Copilot+ PC. Устройство поддерживает сторонние ИИ-агенты. Цена ПК не уточняется, но в продаже он должен появиться до конца этого года.