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Acer показал компактный ПК SFF RTX Spark: 128 Gb памяти и производительность 1 Пфлопс

Acer SFF RTX Spark

Компания Acer на выставке IFA 2026 продемонстрировала концепт компактного настольного ПК на производительной платформе Nvidia RTX Spark под названием SFF RTX Spark. Устройство предназначено для локальной работы автономных ИИ-агентов и ресурсоемких нейросетевых задач.

В основе системы лежит 20-ядерный процессор Nvidia Grace и графический чип архитектуры Blackwell с 6 144 ядрами RTX. Компьютер оснащен объединенной памятью объемом до 128 Gb. Заявленная производительность системы в задачах ИИ достигает 1 Пфлопс. Такой уровень вычислительной мощности позволяет использовать компактный компьютер для запуска и обработки крупных ИИ-моделей непосредственно на локальном устройстве, обеспечивая высокую приватность пользовательских данных.

Система поддерживает полный стек программных решений Nvidia для работы с искусственным интеллектом и весь набор фирменных технологий серии RTX. Сроки появления готовых устройств Acer SFF RTX Spark на рынке производитель объявит позднее.

Также Acer показал мини-рабочую станцию Veriton RI110 AI Mini Workstation на процессоре Intel Core Ultra X7 358H с дискретной графикой Intel Arc B390. Она предназначена для запуска ИИ-приложений и входит в программу Microsoft Copilot+ PC. Устройство поддерживает сторонние ИИ-агенты. Цена ПК не уточняется, но в продаже он должен появиться до конца этого года.

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