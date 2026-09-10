Epic Games Store отдает бесплатно два экшена: Luftrausers и Astral Ascent

В Epic Games Store проходит очередная недельная раздача игр. В этот раз, до 17 сентября 19:00 по бакинскому времени, пользователи смогут забрать бесплатно два проекта: Luftrausers и Astral Ascent. Обе игры заслужили очень положительные пользовательские отзывы.

Luftrausers — пиксельный экшен в стиле bullethell. Релиз состоялся в 2014 году. Игрок управляет футуристичным супер-истребителем под названием Раузер. Его цель — в одиночку оборонять секретную морскую базу (или атаковать силы противника) против бесконечных волн вражеского флота и авиации.

Astral Ascent — динамичный 2D-платформер в жанре экшен-рогалик, вышедший в 2023 году. Игрокам предстоит сбежать из Сада — огромной и охраняемой магической тюрьмы. Для этого нужно победить 12 могущественных боссов, известных как Зодиаки.

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На следующей неделе в Epic Games Store будет раздача инди-приключения Mindcop и пошаговой тактики Shogun Showdown.