AI MONTH 2026: Казахстан объединит ключевые события в сфере искусственного интеллекта в единую технологическую программу

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане с 23 сентября стартует AI MONTH 2026 — масштабная программа мероприятий в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Она объединит технологическое сообщество, бизнес, образование, стартапы, международных экспертов и региональные инициативы по всей стране.

Центральным событием AI MONTH станет международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, который пройдет 1-3 октября в Астане.

В 2026 году AI Week трансформировался в AI MONTH: количество инициатив в сфере искусственного интеллекта значительно выросло, а технологическая повестка охватывает всё больше отраслей, аудитории и регионов страны. Новый формат объединит инициативы в единую программу и позволит представить развитие AI-экосистемы Казахстана в национальном масштабе.

23 сентября AI MONTH откроет HackAlem AI powered by OpenAI — один из крупнейших в мире хакатонов по созданию AI-решений. Команды до трех человек будут создавать агентные AI-решения для 10 ключевых отраслей экономики Казахстана с обязательным использованием Codex и API OpenAI.

Общий объем призов и технологических ресурсов HackAlem AI составит $1,1 млн. В эту сумму входят денежный призовой фонд, API-токены и технологические ресурсы OpenAI, которые участники смогут использовать для разработки и запуска собственных AI-решений.

Победители HackAlem AI будут награждены на главной сцене международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026. Хакатон объединит разработчиков, студентов, молодых специалистов, стартапы и IT-энтузиастов и даст участникам возможность за короткое время пройти путь от идеи до работающего AI-решения.

29–30 сентября в Астане пройдет KazHackStan — крупнейшая в Центральной Азии международная конференция по кибербезопасности. Более 100 региональных и международных спикеров обсудят DevSecOps, OSINT, защиту данных, анализ вредоносного ПО и новые векторы киберугроз, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В эти же дни состоится международная площадка C5+1, посвященная сотрудничеству стран Центральной Азии и США в сфере искусственного интеллекта. Представители государств, международных организаций и технологического сообщества обсудят регулирование AI, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и укрепление международного технологического партнерства.

Инвестиционную повестку продолжит LP Summit — первый в Евразии саммит для LP и VC-инвесторов. Он объединит институциональных инвесторов, венчурные и суверенные фонды, корпорации и family offices для обсуждения развития венчурной экосистемы и новых инвестиционных возможностей.

Отдельное направление AI MONTH будет посвящено технологиям в здравоохранении. На AI and MedTech Day эксперты, врачи, разработчики и стартапы обсудят применение искусственного интеллекта в диагностике и управлении здравоохранением и будут работать над новыми MedTech-решениями.

Одним из наиболее зрелищных технологических форматов станет хакатон по гуманоидной робототехнике Unitree. Команды будут программировать настоящих гуманоидных роботов Unitree G1, предоставленных организаторами, и решать практические задачи без использования симуляторов.

Технологии выйдут и за пределы традиционной IT-повестки. С 1 по 3 октября пройдет Astana AI Film Festival — международный фестиваль, посвященный новому направлению в кино, где искусственный интеллект становится полноценным инструментом кинопроизводства. В программе — фильмы, созданные с применением AI, публичные показы, профессиональные дискуссии и воркшопы о том, как технологии меняют режиссуру, визуальный стиль, сторителлинг, создание персонажей, спецэффекты и озвучку.

Программа также включает международные соревнования по робототехнике FIRST Tech Challenge и FIRST LEGO League, стратегическую форсайт-сессию UNICEF о влиянии AI на будущее детей и молодежи, технологические мероприятия для бизнеса и другие специализированные форматы.

Главный технологический форум Евразии и одно из ключевых событий в мире IT — AI & Digital Bridge 2026

Форум объединит руководителей ведущих технологических компаний, основателей глобальных бизнесов, ученых, инвесторов, предпринимателей, стартапы и представителей международных организаций. В центре программы — искусственный интеллект, технологическое предпринимательство, инвестиции, развитие человеческого капитала и новые возможности цифровой экономики.

Билеты на открытую программу 2–3 октября уже доступны на официальном сайте форума https://digitalbridge.ai/ru/

1 октября пройдет специальная программа высокого уровня с участием первых лиц государства, международных делегаций и лидеров технологической индустрии. Участие в мероприятиях этого дня предусмотрено по специальным приглашениям.

2 и 3 октября состоится открытая программа AI & Digital Bridge 2026 для участников форума. На одной площадке соберутся представители глобальных технологических компаний, международные эксперты, предприниматели, стартапы и инвесторы.

Среди подтвержденных участников AI & Digital Bridge 2026 — вице-президент NVIDIA, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель Sinovation Ventures и 01.AI Кай-Фу Ли, основатель и CEO E-Space Грег Уайлер, председатель и CEO General Atlantic Уильям Форд, сооснователь и президент Dream Себастьян Курц, сооснователь и генеральный директор Oxford Insights Ричард Стирлинг, корреспондент Financial Times Элеанор Олкотт, сооснователь и технический директор Higgsfield AI Ерзат Дулат, основатель Crimson Education Джейми Битон, основатель MA7 Ventures Мурат Абдрахманов, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, сооснователь Choco Holding Рамиль Мухоряпов и другие представители международной технологической и предпринимательской экосистемы.

AI & Digital Bridge 2026 станет центральной площадкой международного технологического диалога и представит развитие Казахстана как евразийского AI-хаба — точки притяжения технологий, талантов, предпринимателей и инвестиций.

AI MONTH не ограничится событиями в Астане. В течение месяца мероприятия в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий пройдут в региональных технологических хабах по всему Казахстану.

В программу войдут воркшопы, буткемпы, хакатоны, карьерные встречи, питч-сессии и стартап-батлы. К мероприятиям смогут присоединиться школьники, студенты, преподаватели, разработчики, предприниматели, стартап-команды и специалисты, заинтересованные в освоении и практическом применении искусственного интеллекта.

Региональная программа позволит вовлечь в технологическую повестку участников из разных частей страны, получить новые компетенции, разработать собственные решения и представить перспективные проекты профессиональному сообществу.

Актуальные даты, площадки и условия регистрации на региональные мероприятия представлены на платформе Astana Hub.

Завершит месячную программу Grand Final alem.ai Battle — финал AI-соревнования, организованного Astana Hub, международным технопарком IT-стартапов, созданным для развития технологического предпринимательства и IT-индустрии Казахстана.

В финале встретятся сильнейшие команды и молодые таланты из Казахстана и Центральной Азии. Участники представят свои разработки в четырех категориях, а финал станет площадкой для презентации перспективных решений в сфере искусственного интеллекта.

Таким образом, AI MONTH объединит в единую программу весь цикл развития искусственного интеллекта — от образования, подготовки талантов и создания AI-продуктов до технологического предпринимательства, привлечения инвестиций и международного сотрудничества.

Месячный формат позволит показать масштаб происходящих в стране изменений: AI-повестка развивается не только на уровне крупнейших международных мероприятий, но и в региональных технологических хабах, образовательной среде, стартапах и бизнесе.

AI & Digital Bridge 2026 станет центральной международной площадкой AI MONTH и продемонстрирует роль Казахстана как формирующегося евразийского центра развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.