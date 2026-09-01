CEO Nvidia не попал в рейтинг TIME100 AI 2026 — «100 самых влиятельных людей в сфере ИИ»

Журнал TIME опубликовал четвертый ежегодный рейтинг TIME100 AI, в который вошли 100 самых влиятельных людей, оказывающих наибольшее влияние на развитие и применение технологий искусственного интеллекта. Рейтинг разделен на четыре категории: Leaders (Лидеры), Innovators (Инноваторы), Shapers (Формирующие сферу) и Thinkers (Мыслители).

В TIME100 AI 2026 года вошли руководители крупнейших технологических компаний и исследовательских организаций: глава OpenAI Сэм Альтман, сооснователь Anthropic Дарио Амодеи, предприниматель Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Oracle Ларри Эллисон, бывший технический директор OpenAI Мира Мурати, сооснователь OpenAI Илья Суцкевер и многие другие.

При этом в рейтинг также вошли люди, которые влияют на развитие искусственного интеллекта через науку, государственное регулирование, безопасность технологий, бизнес и культуру. Среди известных имен – актеры и продюсеры Джозеф Гордон-Левитт и Бен Аффлек, а также медиаперсона Пэрис Хилтон. Джозеф Гордон-Левитт в конце 2025 года вместе с рядом других актеров основал Коалицию создателей контента по вопросам ИИ. Участники этого объединения хотят защитить индустрию от активного внедрения ИИ, которое может угрожать рабочим местам в Голливуде. Аффлека отметили за основание компании InterPositive, которая улучшает процесс постпродакшена фильмов благодаря ИИ-моделям, созданным на основе снятого контента. Пэрис Хилтон попала в рейтинг благодаря борьбе с дипфейками — она выпустила документальный фильм по этой теме вместе с журналисткой Лори Сегалл.

Главной сенсацией TIME100 AI 2026 стало исключение из списка сооснователя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. До этого журнал на протяжении трех предыдущих лет включал Хуанга в рейтинг. Что стало причиной исключения — понять сложно. Nvidia сделала больше, чем любая другая компания, чтобы поддержать бум ИИ. Она продолжает демонстрировать впечатляющие финансовые показатели, а ее ускорители остаются основой значительной части мировой ИИ-инфраструктуры. В списке также нет главы Alphabet Сундара Пичаи, гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы, главы Meta Марка Цукерберга, руководителя Google DeepMind Демиса Хассабиса и гендиректора AMD Лизы Су.

Главный редактор TIME Сэм Джейкобс заявил, что TIME100 AI 2026 задуман не просто как рейтинг руководителей крупнейших компаний или самых могущественных участников ИИ-индустрии. При составлении списка редакторы старались выбрать людей, которые лучше всего отражают ключевые тенденции последних 12 месяцев и, по их мнению, сильнее всего влияют на дальнейшее развитие технологий и правила их использования. Поэтому рядом с разработчиками ИИ и руководителями технологических корпораций оказались политики, общественные деятели и представители творческих профессий. Джейкобс также отметил, что понятие искусственный интеллект стало намного шире. Теперь в него входят не только разработка моделей, производство ускорителей и строительство ЦОД, но и формирование законодательства, защита авторских прав и определение правил использования ИИ в обществе и творческих индустриях.