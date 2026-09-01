Новая эпоха Apple: Джон Тернус сменил Тима Кука на посту CEO

Сегодня, 1 сентября, Джон Тернус (John Ternus) официально занял пост генерального директора (CEO) компании Apple, сменив на этой должности Тима Кука (Tim Cook). Ранее Тернус занимал в компании должность старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения, он работает в Apple уже более 25 лет. Кук останется в Apple в должности исполнительного председателя совета директоров и продолжит участвовать в работе компании, в частности во взаимодействии с властями разных стран.

Тим Кук руководил Apple чуть больше 15 лет после ухода Стива Джобса в августе 2011 года. На тот момент капитализация компании составляла около $350 млрд. К концу его пребывания на посту CEO она выросла более чем в десять раз. Apple успела первой среди публичных компаний преодолеть отметки капитализации в $1 трлн., $2 трлн. и $3 трлн., а в последние годы ее стоимость выросла свыше $4 трлн. В 2011 финансовом году Apple получила $108 млрд. выручки. В 2025 году показатель превысил $416 млрд. Акции компании также выросли примерно в 23 раза с учетом проведенных за это время дроблений. За 15 лет Apple вернула акционерам более $1 трлн. через дивиденды и обратный выкуп акций. Сейчас в мире используется более 2,5 млрд. активных устройств Apple.

Его эпоха характерна не ежегодным изобретением нового iPhone, а выстраиванием отлаженной системы: продукты, сервисы, поставки, магазины и экосистема научились работать в огромном масштабе. Главным достижением Кука стала не одна конкретная модель, а расширение экосистемы. При нем появились Apple Watch, AirPods, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и другие сервисы. При этом смартфон по-прежнему остается главным отдельным продуктом Apple и обеспечивает значительную долю ее выручки.

Важным решением стал отказ от процессоров Intel в компьютерах Mac. Переход на собственные чипы Silicon стал одной из самых удачных ставок Apple за последнее десятилетие: ноутбуки получили заметный прирост производительности и автономности, а десктопные компьютеры кратно уменьшились в размерах. В 2026 году вышел MacBook Neo — первый доступный ноутбук в истории компании.

Не все проекты оказались успешными. Один из них – автомобильный проект Project Titan, над которым Apple работала около десяти лет. Компания потратила на проект миллиарды долларов, несколько раз меняла его концепцию, но в итоге полностью закрыла разработку автомобиля. Не оправдала первоначальных ожиданий и Apple Vision Pro. Представленная в 2023 году гарнитура стоимостью $3499 продемонстрировала технические возможности Apple в области смешанной реальности, но так и не стала массовым устройством. Одной из главных претензий к Apple в последние годы управления Куком стало и отставание в области генеративного искусственного интеллекта. После стремительного развития ChatGPT, Gemini и других ИИ-сервисов компания представила Apple Intelligence, однако запуск ряда функций затянулся. Особенно проблемным оказался новый вариант Siri, развитие которого неоднократно откладывалось. В результате Apple пришлось активнее сотрудничать со сторонними разработчиками ИИ-моделей.

Тим Кук высоко оценил «привилегию быть лидером», поблагодарил коллег «за проявление любви и заботы» и сообщил, что испытывает «огромное утешение, передавая бразды правления такому блестящему, замечательному и способному человеку», как Джон Тернус.

Первое крупное мероприятие Apple под руководством Тернуса состоится уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит линейку iPhone 18 Pro, а также свой первый складной смартфон, который, по предварительным данным, получит название iPhone Ultra.