Epic Games Store отдает бесплатно две игры: ремастер System Shock 2 и Buried Stars

Как обычно, в Epic Games Store проходит недельная раздача игр. На этот раз отдают бесплатно ремастер System Shock 2 и Buried Stars. Акция продлится до 1 октября 19:00 по бакинскому времени.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — юбилейное переиздание культового иммерсивного шутера 1999 года. Разработчики Nightdive Studios сохранили все особенности оригинала с глубокими механиками и выживанием на космической станции, захваченной безумным ИИ. Улучшения коснулись графики, технического состояния, поддержки модов и достижений.

Buried Stars — это приключенческая игра-детектив с элементами выживания, разработанная корейской студией Studio LARGO (Team Largo) в сотрудничестве с LINE Games. Игроки будут расследовать убийство в телестудии, а принятые ими решения оказывают влияние на дальнейший сюжет.

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Через неделю Epic Games Store подарит своим пользователям хоррор Out of Sight и градостроительную головоломку TerraScape.