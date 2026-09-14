Bloomberg: Apple разрабатывает игровые контроллеры для iPhone

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg поделился новыми подробностями о планах Apple. По его информации, компания работает над игровыми контроллерами для iPhone, поскольку считает этот рынок перспективным.

Разработкой продукта занимается принадлежащая Apple компания Beats, которая ориентируется на аксессуары, более доступные по сравнению с продукцией самой Apple. Гурман отмечает, что Apple часто использует Beats для экспериментов в новых категориях. Дизайн, характеристики и дата выпуска контроллеров пока неизвестны.

До этого упоминание двух игровых контроллеров нашли в коде бета-версии macOS 26.7. Обнаруженные в коде фрагменты указывают на разработку двух контроллеров с идентификаторами моделей T6502 и T1057. Согласно имеющимся данным, оба устройства имеют стандартный набор элементов управления: стрелки, два стика, курковые и плечевые кнопки, а также вибромоторы.