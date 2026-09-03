Очередной международный успех AzInTelecom в сфере облачных услуг!

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holdung, успешно представило Азербайджан на «DCS Awards 2026» — одной из ведущих международных технологических премий.

Облачная платформа компании «AZINCLOUD» получила высокую оценку в номинации «Облачный проект года» (Cloud Project of the Year) и была удостоена статуса runner-up. Согласно правилам премии, этот статус присуждается исключительно проектам, отличающимся технологической инновационностью, надежностью и высокой эффективностью.

Следует отметить, что «DCS Awards» ежегодно определяет ведущие мировые технологические компании и проекты в сфере центров обработки данных, облачных услуг и ИТ-инфраструктуры. Признание «AZINCLOUD» в условиях высокой международной конкуренции, в которой участвуют ведущие мировые телекоммуникационные компании, еще раз подтверждает соответствие ИТ-инфраструктуры Азербайджана международным стандартам.

Об «AZINCLOUD»

«AZINCLOUD» — первая общественная облачная платформа Азербайджана, созданная ООО «AzInTelecom» в рамках сотрудничества с «Gcore», одним из ведущих облачных провайдеров Европы.

Платформа «AZINCLOUD» обеспечивает пользователям высокий уровень защиты данных, усиленную кибербезопасность, полностью управляемую инфраструктуру и круглосуточную техническую поддержку.