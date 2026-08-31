Yukon Labs присоединилась к Microsoft for Startups для ускорения развития суверенной ИИ-платформы HAVAA

Компания Yukon Labs объявила о присоединении к международной программе Microsoft for Startups. Участие в программе открывает компании доступ к облачным кредитам Microsoft Azure на сумму 100000 долларов, инфраструктуре Azure AI, корпоративным инструментам разработки и технической поддержке Microsoft. Полученные ресурсы будут направлены на ускорение развития HAVAA — собственной платформы Yukon Labs для создания и управления суверенными AI-решениями и данными.

HAVAA ориентирована на организации, работающие с чувствительными и регулируемыми данными, включая банки, государственные структуры и учреждения сферы здравоохранения. Платформа разрабатывается с учетом принципов прозрачности, управляемости и цифрового суверенитета, позволяя заказчикам сохранять полный контроль над моделями, данными, журналами событий и базовой инфраструктурой.

Полученные в рамках Microsoft for Startups ресурсы позволят Yukon Labs существенно ускорить разработку и тестирование платформы. В частности, 100000 долларов в виде Azure-кредитов будут использоваться для оценки и тестирования ИИ-моделей, их дообучения и проведения нагрузочных испытаний. Доступ к инфраструктуре Azure AI, включая управляемые GPU-ресурсы и сопутствующие сервисы, позволит компании тестировать и сравнивать возможности оркестрационного слоя HAVAA в различных конфигурациях.

Кроме того, Yukon Labs получит доступ к корпоративным инструментам разработки, используемым крупными организациями, что поможет ускорить интеграцию HAVAA в существующие IT-ландшафты заказчиков. Техническая поддержка Microsoft обеспечит прямое взаимодействие инженеров компании со специалистами корпорации при решении архитектурных и технологических задач.

При этом участие в программе не меняет ключевой принцип работы HAVAA — суверенность развертывания. Microsoft Azure будет использоваться Yukon Labs для разработки, тестирования и валидации технологий, тогда как в производственной среде платформа может разворачиваться непосредственно в инфраструктуре заказчика, включая изолированные и полностью автономные контуры.

Это означает, что модель, обрабатываемые данные, создаваемые журналы и вся инфраструктура остаются в пределах выбранной заказчиком юрисдикции и под его полным контролем. Возможности, протестированные на инфраструктуре Azure, будут адаптироваться и оптимизироваться для локальных и изолированных вариантов развертывания.

Присоединение Yukon Labs к Microsoft for Startups стало возможным благодаря номинации компании Solvas (Powered by ALSO) через сеть Microsoft for Startups Investor Network. Компания также отметила поддержку Microsoft и Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA), которые способствуют интеграции местных технологических компаний в международную инновационную экосистему.

Для Yukon Labs участие в программе открывает дополнительные возможности для масштабирования продукта и укрепления его технологической базы. Компания продолжит развитие HAVAA как платформы, позволяющей регулируемым организациям внедрять технологии искусственного интеллекта без компромиссов в вопросах контроля данных, прозрачности и соответствия требованиям безопасности.