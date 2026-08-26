Xiaomi sentyabrda iki böyük smartfon premyerasına hazırlaşır

Sentyabr Xiaomi üçün ilin ən gərgin aylarından birinə çevrilə bilər. Şirkət eyni anda bir neçə böyük yeniliyin təqdimatına hazırlaşır, lakin payızın əsas cihazlarını bir tədbirdə deyil, bir neçə həftəlik fasilə ilə iki ayrı təqdimatda nümayiş etdirəcək.
Xiaomi-nin rəhbəri Ley Tszyun bildirib ki, şirkət sentyabrın əvvəlində qatlanan Xiaomi 18 Fold smartfonunu yeni Pengcheng avtomobil seriyası ilə birlikdə təqdim edəcək. Xiaomi 18 Pro seriyasının premyerası isə ayın sonuna planlaşdırılır. Təqdimatların dəqiq tarixləri hələ açıqlanmayıb.
Xiaomi 18 Fold-un əsas texniki xüsusiyyətlərindən biri artıq təsdiqlənib: smartfon bazarda şirkətin yeni Xring O3 prosessorunu əldə edən ilk model olacaq. Eyni çip əsasında Xiaomi Pad 9 Pro Max planşeti də hazırlanacaq.
3 nm texnoloji proseslə istehsal olunan Xring O3 mobil platforması tezliyi 4,35 GHz-ə qədər yüksələn 10 nüvəli CPU və 16 nüvəli G2-Ultra NX inteqrasiya olunmuş qrafik prosessoru ilə təchiz edilib. Xiaomi-nin açıqladığı məlumata görə, prosessor laboratoriya şəraitində keçirilən AnTuTu testində 5,2 milyondan çox xal toplayıb.
Bununla belə, Xiaomi 18 Pro seriyası barədə rəsmi məlumatlar hələ olduqca azdır. Şirkət gələcək smartfonların texniki xüsusiyyətlərini, eləcə də qiymətlərini açıqlamayıb.