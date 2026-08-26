«Создание национальных LLM — это не просто следование технологическому тренду, а вопрос национальной цифровой независимости»

Компания «AzInTelecom» за последние годы превратилась из оператора инфраструктуры в одного из ключевых участников цифровой трансформации Азербайджана, развивающего национальную облачную платформу, создающего суперкомпьютерную инфраструктуру для проектов в области искусственного интеллекта, внедряющего современные сервисы цифровой идентификации и участвующего в формировании технологической независимости страны.

О том, зачем Азербайджану собственные большие языковые модели, какую роль играет AI Sovereignty, как развивается Национальный суперкомпьютерный центр и почему доверие к искусственному интеллекту становится главным фактором его массового внедрения, мы поговорили с директором Коммерческого департамента ООО «AzInTelecom» Фаррухом Фараджуллаевым.

— В этом году исполнилось 11 лет со дня начала деятельности «AzInTelecom». Какие события и проекты этого периода, на ваш взгляд, сыграли наиболее важную роль в развитии компании и цифровизации страны?

— Прошедшие 11 лет можно охарактеризовать как период трансформации «AzInTelecom» из инфраструктурного провайдера в компанию, играющую ключевую роль в формировании цифрового будущего страны. Создание первого на Южном Кавказе дата-центра стандарта TIER III стало важной основой для безопасного хранения данных государственных и частных организаций внутри страны. В развитие достигнутого успеха компании была доверена роль оператора проекта «Государственное облако», что стало важным этапом на пути перехода государственных учреждений в единое цифровое пространство.

Присоединение Центра обработки данных к «AzInTelecom», а также условия, созданные в направлении цифровизации, дали нам возможность разрабатывать технологические продукты нового поколения. Самым ярким примером этого является платформа цифровых решений «SİMA», основанная на искусственном интеллекте и биометрических технологиях, которая упрощает доступ граждан и бизнеса к цифровым услугам. На текущий момент количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza» уже превысило 7 миллионов. По этому показателю «SİMA İmza» является государственным приложением с наибольшим количеством пользователей. Уже сегодня вход во многие электронные системы — как государственные, так и частные — осуществляется удаленно именно через «SİMA» и многие документы подписываются дистанционно с помощью этой технологии. Особенно важно, что гражданам не нужно никуда обращаться и не требуется осуществлять какие-либо платежи для получения электронной подписи.

Кроме того, в 2022 году мы еще больше расширили наши масштабы, введя в эксплуатацию Резервный дата-центр в Евлахе для обеспечения региональной устойчивости данных. Мы также стали надежным партнером в области кибербезопасности и воплотили в жизнь один из значимых проектов для цифрового будущего страны — создали первую в Азербайджане суперкомпьютерную инфраструктуру.

— Насколько за эти годы выросли мощности дата-центра, количество сотрудников и число организаций, пользующихся его услугами?

— Сегодня только в рамках проекта «Государственное облако» более 140 государственных учреждений перенесли свою цифровую инфраструктуру в дата-центры «AzInTelecom». В целом число государственных и частных организаций, использующих облачные услуги компании, приближается к 300. В то же время ООО «AzInTelecom» стало первым облачным провайдером на пространстве СНГ, получившим сертификат PCI DSS версии 4.0.1. Этот сертификат подтверждает право Основного дата-центра компании в Баку предоставлять финансовым организациям облачные услуги, соответствующие высоким стандартам безопасности.

В последние годы спрос на облачные решения и объем их использования существенно выросли. Как я уже отметил, в Евлахе был введен в эксплуатацию резервный дата-центр, а также с учетом растущего спроса началось строительство новых национальных дата-центров в Абшеронском и Гаджигабульском районах.

Дата-центры «AzInTelecom» спроектированы в соответствии с международными стандартами TIER III и обеспечивают бесперебойную работу сервисов. Инфраструктура центров защищена системами непрерывного энергоснабжения, современными решениями охлаждения, а также высокоуровневыми протоколами кибер- и физической безопасности. Международные сертификаты ISO 27001 и ISO 20000 подтверждают надежность процессов управления информационной безопасностью и IТ-сервисами.

Благодаря этим возможностям дата-центры «AzInTelecom» выступают надежным IТ-узлом для государственных структур и крупных компаний, обеспечивая безопасное локальное хранение критически важных данных. Создание Суперкомпьютерного Центра на базе GPU NVIDIA H200 стало еще одним важным этапом в развитии технологического потенциала компании и расширило возможности для реализации локальных проектов в области искусственного интеллекта.

— Расскажите, пожалуйста, о целях проекта по созданию суперкомпьютерного центра на базе «AzInTelecom».

— Создание Национального суперкомпьютерного центра — это не просто расширение инфраструктуры «AzInTelecom», а стратегический шаг, обеспечивающий полноценную интеграцию нашей страны в глобальную технологическую повестку, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Основные цели создания этой инфраструктуры, построенной на базе GPU-чипов NVIDIA H200, можно обобщить по нескольким важным направлениям.

Первое и самое главное направление — формирование национальной экосистемы искусственного интеллекта и обработка больших данных. В современную эпоху для обучения моделей искусственного интеллекта и обработки сложных алгоритмов требуются огромные вычислительные мощности. Благодаря этому центру местные стартапы, исследователи и государственные учреждения смогут развивать собственные проекты в области искусственного интеллекта внутри страны, существенно снижая зависимость от зарубежных облачных платформ.

Второе направление — обеспечение информационной безопасности. Обработка имеющих стратегическое значение для страны крупных государственных данных, а также научной и экономической информации без их передачи на зарубежные серверы играет решающую роль в обеспечении информационной безопасности.

Третье направление — ускорение цифровой трансформации науки и промышленности. Суперкомпьютерный центр всего за считанные секунды способен выполнять сложные вычисления, на которые традиционным серверам потребовались бы дни. Это, в свою очередь, обеспечивает государству и бизнесу скорость во многих сферах. В конечном итоге главная цель этого проекта — превратить Азербайджан в региональный цифровой центр, который не только внедряет передовые технологии, но и разрабатывает высокотехнологичные решения и продукты в области искусственного интеллекта.

— Нужны ли Азербайджану собственные LLM-модели — передовые технологии искусственного интеллекта, предназначенные для понимания, анализа и генерации текстов на естественном языке? И как этот вопрос связан с понятием суверенитета в сфере искусственного интеллекта — AI Sovereignty?

— Создание национальных LLM — это не просто следование технологическому тренду, а вопрос национальной цифровой независимости. Прежде всего, это дает мощный импульс развитию местных технологий. Модели, которые точно понимают азербайджанский язык, особенности местного бизнеса и юридическую терминологию, ускоряют автоматизацию во многих сферах — от государственных услуг до банковского сектора и образования. Одновременно они позволяют местным специалистам и стартапам создавать инновационные решения без зависимости от внешней инфраструктуры.

Второй важный аспект — суверенитет в сфере искусственного интеллекта, то есть право государства контролировать собственные технологии искусственного интеллекта и данные. В целом наличие собственной модели означает, что Азербайджан не просто использует иностранные технологии, а становится государством-производителем, самостоятельно формирующим свое цифровое будущее.

Мы уже предприняли значительные шаги в развитии этой сферы, создав первый в стране Суперкомпьютерный центр. Центр предназначен главным образом для инновационных компаний, бизнеса и государственных проектов. В нем используются графические процессоры NVIDIA H200 и размещены высокопроизводительные вычислительные системы, которые во много раз мощнее обычных компьютеров и способны обрабатывать большие объемы данных с высокой скоростью. Создание Суперкомпьютерного центра имеет стратегическое значение для развития искусственного интеллекта и разработки LLM в стране. Благодаря этой инфраструктуре устраняется зависимость местных проектов в области искусственного интеллекта от внешних ресурсов и появляется возможность развивать их внутри страны. Это укрепляет конкурентоспособность Азербайджана в сфере искусственного интеллекта в регионе.

— Пользователь обычно оценивает электронную систему по простым критериям: быстро ли она отвечает, понимает ли контекст и можно ли доверять ей в рабочем процессе. Если продукт выглядит менее зрелым по этим показателям, доверие пользователя быстро снижается. Поэтому они не проявляют серьезного интереса к таким моделям. Как вы планируете решить эту проблему?

— Это одно из самых серьезных испытаний, с которыми сталкивается любая команда, реализующая национальные проекты в цифровой сфере. В конечном счете пользователь обращает внимание на качество получаемой услуги. Если национальная модель отвечает медленнее глобальных конкурентов и теряет контекст, пользователь, независимо от своей принадлежности, сразу перейдет на иностранные платформы.

Недостаточно просто создать модель и запустить ее в эксплуатацию. Сама модель важна, но главным фактором формирования доверия пользователя является то, насколько успешно она интегрирована в реальные рабочие процессы. На начальном этапе местную модель необходимо усилить в нескольких ключевых направлениях. По мере того как пользователь будет получать более точные, релевантные и надежные ответы в этих областях, у него начнет формироваться доверие к модели.

Скорость ответов, уровень понимания контекста и качество пользовательского опыта необходимо постоянно измерять. Национальная модель должна развиваться не как «готовый продукт», а как платформа, которая непрерывно обучается и совершенствуется. Одновременно необходимо открыто информировать пользователя об ограничениях продукта. Надежная система не должна представлять себя как технология, которая «знает все». Напротив, она должна указывать источники ответов, сообщать о случаях, когда не уверена в информации, и сохранять человеческий контроль при принятии критически важных решений.

— Как вы оцениваете успешность применения искусственного интеллекта в государственных услугах?

— Мы уже переходим от периода, когда граждане стояли в очередях или днями ожидали ответа, к экосистеме, в которой услуги предоставляются проактивно и мгновенно. Искусственный интеллект в этом переходе является не просто инструментом, а основной движущей силой.

Главными критериями здесь являются удобство для граждан и доступность услуг. Благодаря искусственному интеллекту государственные сервисы превращаются в цифровых помощников, работающих в режиме 24/7. Например, созданная нами платформа цифровой подписи нового поколения «SİMA» является одним из самых ярких примеров этого подхода. С помощью биометрической идентификации и технологий распознавания лица граждане могут, никуда не обращаясь, подтвердить свою личность через смартфон и мгновенно воспользоваться государственными и частными услугами. Это максимально повышает прозрачность государственных услуг.

Операционная эффективность и возможность экономии ресурсов также являются важными факторами. Тысячи рутинных обращений, запросов и документов, поступающих в государственные учреждения, могут анализироваться и направляться системами на основе искусственного интеллекта за считанные секунды. Организации также постепенно переходят к этому формату. Это позволяет не только предотвратить потерю времени, но и направить человеческий фактор на более творческие и стратегические решения.

В заключение могу сказать, что искусственный интеллект в государственных услугах — это не просто тренд, а ключевое требование гибкого, цифрового будущего, ориентированного на граждан. Мы движемся в этом направлении в соответствии со стратегическим курсом.

— «SİMA İmza» является очень удобным решением для граждан. А как этот сервис воспринимается в организациях, особенно там, где многие процессы выполняются бухгалтерами?

— Сегодня «SİMA İmza» становится важным инструментом для предприятий и бухгалтеров, чья работа во многом связана с документооборотом, помогая им ускорять бизнес-процессы и повышать эффективность работы. Простая интеграция платформы с внутренними бухгалтерскими и другими системами позволяет управлять документами в массовом порядке, а отсутствие физического носителя снижает технические риски, связанные с повреждением или потерей карт, а также материальные расходы. Самое главное — подписание на основе биометрии устраняет такие риски, как передача средства подписи другому лицу, и обеспечивает бухгалтерам максимальную юридическую и технологическую надежность.

Передача данных электронной подписи или средств подписания другому лицу создает серьезные юридические и финансовые риски. Поскольку электронная подпись по закону приравнивается к собственноручной подписи человека, каждое действие, совершенное другим лицом от вашего имени, напрямую влечет вашу юридическую ответственность. При передаче личной подписи или доступа к ней третьим лицам, даже полностью доверенным сотрудникам, возникают риски несанкционированных денежных переводов, заключения фиктивных договоров или подтверждения ошибочных налоговых деклараций. В случае любого нарушения или незаконного действия избежать ответственности невозможно, поскольку система фиксирует, что операция была совершена с согласия владельца подписи. Поэтому в корпоративной среде необходимо соблюдать осторожность при передаче традиционных носителей электронной подписи или паролей другим лицам.

Функция делегирования полномочий в «SİMA İmza» упрощает проведение операций. Руководитель может полностью в электронном виде предоставить любому сотруднику право подписи, не передавая ему собственную электронную подпись. Он может делегировать это полномочие на определенный срок и при необходимости отозвать его. Поскольку сотрудник входит в систему с помощью собственной цифровой подписи, он не получает доступа к личным данным руководителя и может выполнять только те операции, которые предусмотрены в соответствующей системе.

— Ваша компания активно участвует в региональных конференциях и выставках. Как вы оцениваете международный интерес к решениям и услугам «AzInTelecom»?

— Могу с уверенностью сказать, что зарубежные партнеры проявляют большой интерес к услугам нашей компании, особенно к электронной подписи нового поколения «SİMA» и нашим облачным решениям. Этот интерес не ограничивается официальными встречами и уже превращается в реальные и успешные примеры сотрудничества. Облачные технологии, кибербезопасность, электронная подпись и идентификация, а также надежные услуги дата-центров актуальны для стран региона.

Как вы знаете, платформа цифровых решений «SİMA» включает не только «SİMA İmza», но и ряд других продуктов. В настоящее время мы стремимся развивать решение «SİMA Pay» и расширять функциональные возможности решения «SİMA Access». Мы уже внедряем продукт «SİMA Pay» на Азербайджанских железных дорогах, где граждане смогут оплачивать поездки с помощью функции распознавания лица. Одновременно с целью продвижения нашего опыта в области электронной подписи и биометрической идентификации на зарубежные рынки мы начали пилотные проекты с рядом иностранных партнеров.

Мы постоянно совершенствуем все предоставляемые цифровые услуги и решения, чтобы сделать их более удобными, простыми и понятными для пользователей. Наша цель — создать максимально безопасную и комфортную цифровую среду как для граждан, так и для бизнес-партнеров.

В настоящее время «AzInTelecom» ведет переговоры о создании стратегических партнерств с ведущими мировыми технологическими компаниями для ускорения цифровой трансформации в нашей стране. Например, благодаря партнерству с одним из ведущих европейских облачных провайдеров «Gcore» мы создали «AZINCLOUD» — первую общественную облачную платформу Азербайджана.

Преимущество нашей компании заключается в том, что мы объединяем инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, с потребностями местного рынка. Это расширяет возможности сотрудничества как в Азербайджане, так и в регионе и еще больше повышает интерес к нашим услугам.