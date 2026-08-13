Базовый iPhone 18 не выйдет в этом году

Компания Apple впервые может изменить привычную схему запуска линейки iPhone. Тайваньский поставщик Pegatron на конференции по итогам квартала косвенно подтвердил изменение графика. Осенью 2026 года выйдут только флагманы и новые форм-факторы, а релиз базового смартфона был перенесен.

Apple планирует разделить запуск следующего поколения iPhone на два этапа. Осень 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной флагман. Весной 2027 года, предположительно в марте, выйдет базовый iPhone 18, а также модели iPhone 18e и Air второго поколения. О таком плане ранее также писали аналитик Мин-Чи Куо и издание The Information.

Главная причина изменения сроков, согласно отчету Economic Daily News, это нехватка памяти и чипов. На фоне дефицита комплектующих поставщики все чаще сталкиваются со смещением пикового сезона поставок, а такие производители как Apple, стараются оптимизировать ресурсы и снизить производственные риски, поэтому отдают приоритет более дорогим моделям с большей маржой.