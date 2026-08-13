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Базовый iPhone 18 не выйдет в этом году

iPhone 18

Компания Apple впервые может изменить привычную схему запуска линейки iPhone. Тайваньский поставщик Pegatron на конференции по итогам квартала косвенно подтвердил изменение графика. Осенью 2026 года выйдут только флагманы и новые форм-факторы, а релиз базового смартфона был перенесен.

Apple планирует разделить запуск следующего поколения iPhone на два этапа. Осень 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной флагман. Весной 2027 года, предположительно в марте, выйдет базовый iPhone 18, а также модели iPhone 18e и Air второго поколения. О таком плане ранее также писали аналитик Мин-Чи Куо и издание The Information.

Главная причина изменения сроков, согласно отчету Economic Daily News, это нехватка памяти и чипов. На фоне дефицита комплектующих поставщики все чаще сталкиваются со смещением пикового сезона поставок, а такие производители как Apple, стараются оптимизировать ресурсы и снизить производственные риски, поэтому отдают приоритет более дорогим моделям с большей маржой.

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