Состоялась презентация игрового субфлагмана iQOO Neo 11 Ultra

В Китае сегодня был представлен игровой субфлагманский смартфон iQOO Neo 11 Ultra. Главной особенностью устройства стал мощный 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500M. Эта версия чипа отличается от обычного Dimensity 9500 уменьшенным на одно ядро графическим блоком (11 ядер вместо 12). В остальном различий нет. При этом сохранилась поддержка быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителей UFS 4.1. Аппаратная платформа дополнена фирменным чипом Q2, отвечающий в том числе за повышение разрешения изображения до 2K. Для охлаждения компонентов установлена крупная испарительная камера Ice Dome площадью 8000 мм2.

iQOO Neo 11 Ultra оснащен плоским 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем (BOE Q10+) с разрешением 3200×1440 пикселей (514 ppi), частотой обновления до 144 Hz и частотой опроса сенсорного слоя до 500 Hz. Используется LTPS-панель. Максимальная яркость экрана составляет 2000 нит, а локальная пиковая яркость — 4500 нит. На низкой яркости используется ШИМ регулировка с частотой 2592 Hz.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 9100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (входит в комплект). Также есть режим прямого питания компонентов смартфона в обход аккумулятора. В батарее используется кремниевый анод четвертого поколения, плотность энергии достигает 886 Вт·ч/л.

Набор камер простой. В основную входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Камера может записывать видео в разрешении до 8K. Фронтальная камера получила 16 Мп сенсор (f/2.45). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С и симметричные стереодинамики. Габариты и вес: 163,42 х 75,88 х 8,6 мм, 225 гр. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Корпус имеет металлическую раму и надежно защищен от воды по стандартам IP68/69. Смартфон работает на Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

iQOO Neo 11 Ultra уже поступил в продажу на китайском рынке в четырех конфигурациях памяти:

12/256 Gb – $549;

16/256 Gb – $609;

12/512 Gb – $638;

16/512 Gb – $698.

Палитра расцветок включает голубой, белый и черный варианты.