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Состоялась презентация игрового субфлагмана iQOO Neo 11 Ultra

iQOO Neo 11 Ultra

В Китае сегодня был представлен игровой субфлагманский смартфон iQOO Neo 11 Ultra. Главной особенностью устройства стал мощный 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9500M. Эта версия чипа отличается от обычного Dimensity 9500 уменьшенным на одно ядро графическим блоком (11 ядер вместо 12). В остальном различий нет. При этом сохранилась поддержка быстрой оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителей UFS 4.1. Аппаратная платформа дополнена фирменным чипом Q2, отвечающий в том числе за повышение разрешения изображения до 2K. Для охлаждения компонентов установлена крупная испарительная камера Ice Dome площадью 8000 мм2.

iQOO Neo 11 Ultra

iQOO Neo 11 Ultra оснащен плоским 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем (BOE Q10+) с разрешением 3200×1440 пикселей (514 ppi), частотой обновления до 144 Hz и частотой опроса сенсорного слоя до 500 Hz. Используется LTPS-панель. Максимальная яркость экрана составляет 2000 нит, а локальная пиковая яркость — 4500 нит. На низкой яркости используется ШИМ регулировка с частотой 2592 Hz.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 9100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (входит в комплект). Также есть режим прямого питания компонентов смартфона в обход аккумулятора. В батарее используется кремниевый анод четвертого поколения, плотность энергии достигает 886 Вт·ч/л.

Набор камер простой. В основную входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT700V, 1/1.56″, f/1.88, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Камера может записывать видео в разрешении до 8K. Фронтальная камера получила 16 Мп сенсор (f/2.45). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С и симметричные стереодинамики. Габариты и вес: 163,42 х 75,88 х 8,6 мм, 225 гр. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Корпус имеет металлическую раму и надежно защищен от воды по стандартам IP68/69. Смартфон работает на Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

iQOO Neo 11 Ultra уже поступил в продажу на китайском рынке в четырех конфигурациях памяти:

  • 12/256 Gb – $549;
  • 16/256 Gb – $609;
  • 12/512 Gb – $638;
  • 16/512 Gb – $698.

Палитра расцветок включает голубой, белый и черный варианты.

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