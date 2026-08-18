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iQOO Z11S получил аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч

iQOO Z11S

Компания iQOO, кроме игрового субфлагмана Neo 11 Ultra, сегодня представила смартфон Z11S, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, разработанный совместно с CATL. Это первый смартфон iQOO с батареей такой емкости.

iQOO Z11S

В аккумуляторе применяется полутвердотельная технология второго поколения и новая компоновка Rubik’s Cube Package 2.0, которая позволила увеличить емкость без пропорционального увеличения размеров батареи. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Есть режим Micro Genie 2.0, оставляющий игры работать в фоне с минимальным энергопотреблением, когда аккумулятор практически полностью разряжен.

iQOO Z11S оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 × 1260 пикселей и кадровой частотой 144 Hz. Экран поддерживает 10-битное отображение цвета и обеспечивает полный охват цветового пространство DCI-P3. Максимальная яркость достигает 2000 нит.

Аппаратной основой смартфона стал 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7500, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X и накопителями UFS 4.1. По данным производителя, iQOO Z11S набирает 1,309 млн. баллов в AnTuTu V11, а однопоточная производительность в сравнении с предшественником выросла на 24%. Компания также обещает сохранение плавной работы устройства на протяжении пяти лет.

iQOO Z11S

Фотовозможности аппарата довольно простые. На задней панели находится основная камера с одним датчиком на 50 Мп (f/1.8, автофокус, запись видео 2160p). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.05). В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики и X-осевой линейный вибромотор. Для улучшения качества мобильной связи используется система антенн по периметру корпуса и программный движок AI Esports Signal Engine 2.0. Аппарат защищен от воды и пыли по стандарту IP69, а также прошел семь испытаний по военным стандартам. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 163,9 х 76,5 х 8,59 мм, 225 гр. Смартфон работает на Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

Цены на iQOO Z11S в Китае:

  • 8/128 Gb — $295;
  • 8/256 Gb — $325;
  • 12/256 Gb — $370;
  • 12/512 Gb — $430.

На выбор доступны три расцветки: белая, черная и переливающаяся светлая.

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