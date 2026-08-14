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Kingdom Come: Deliverance II, Vampire Survivors, Metro Exodus и другие игры добавят в расширенную PS Plus

PS Plus

Компания Sony объявила подборку тайтлов, которые в ближайшее время станут доступны для подписчиков расширенного тарифа PlayStation Plus — PS Plus Extra и PS Plus Premium. Все игры войдут в каталог 18 августа, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку немного позже.

Игры для PS Plus Extra:

  • Helldivers 2 (PS5);
  • Kingdom Come: Deliverance II (PS5);
  • Vampire Survivors (PS4, PS5);
  • Hell is Us (PS5);
  • Umamusume Pretty Derby — Party Dash (PS4);
  • Two Point Museum (PS5);
  • Metro Exodus (PS4, PS5);
  • Dying Light 2 (PS4, PS5).

Игры для PS Plus Premium:

  • Onimusha: Dawn of Dreams (PS4, PS5);
  • Disney’s Atlantis: The Lost Empire (PS4, PS5).

Напомним, что до конца августа все подписчики PS Plus могут получить Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS4, PS5), Big Walk (PS5) и Signalis (PS4, PS5).

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