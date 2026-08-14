Kingdom Come: Deliverance II, Vampire Survivors, Metro Exodus и другие игры добавят в расширенную PS Plus

Компания Sony объявила подборку тайтлов, которые в ближайшее время станут доступны для подписчиков расширенного тарифа PlayStation Plus — PS Plus Extra и PS Plus Premium. Все игры войдут в каталог 18 августа, но в США, Великобритании и Японии некоторые тайтлы добавят в подписку немного позже.
Игры для PS Plus Extra:
- Helldivers 2 (PS5);
- Kingdom Come: Deliverance II (PS5);
- Vampire Survivors (PS4, PS5);
- Hell is Us (PS5);
- Umamusume Pretty Derby — Party Dash (PS4);
- Two Point Museum (PS5);
- Metro Exodus (PS4, PS5);
- Dying Light 2 (PS4, PS5).
Игры для PS Plus Premium:
- Onimusha: Dawn of Dreams (PS4, PS5);
- Disney’s Atlantis: The Lost Empire (PS4, PS5).
Напомним, что до конца августа все подписчики PS Plus могут получить Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS4, PS5), Big Walk (PS5) и Signalis (PS4, PS5).