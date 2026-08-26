Осенняя презентация Apple состоится 9 сентября

Компания Apple сообщила, что осенняя презентация состоится в среду, 9 сентября, в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния. Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени.

На презентации покажут флагманы в стандартном формате — iPhone 18 Pro и Pro Max, а также первый в истории компании складной iPhone (в утечках его часто называют iPhone Ultra). Релиз обычных базовых моделей, скорее всего, перенесли на весну 2027 года.

Ожидаются новые модели наушников AirPods и обновленные смарт-часы Watch Series 12 и Watch Ultra 4. Также могут показать домашний хаб с экраном, обновленный Apple TV 4K и новый HomePod mini.

Возможно, мероприятие впервые проведет Джон Тернус в качестве нового главы компании. Трансляция будет доступна на официальном сайте Apple и на ее канале в YouTube.