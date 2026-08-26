Asus представил ROG Rapture GT-BN98 – первый игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 8

На Gamescom 2026 компания Asus показала маршрутизатор ROG Rapture GT-BN98. Устройство позиционируется как первый в мире игровой роутер с поддержкой Wi-Fi 8.

Четырехдиапазонный ROG Rapture GT-BN98 работает с предварительной версией стандарта Wi-Fi 8 (802.11bn Draft). Для беспроводной связи предусмотрено восемь внешних антенн, а общая пропускная способность достигает 25 000 Мбит/с. Диапазон 2,4 GHz обеспечивает до 1376 Мбит/с, каждый из двух диапазонов 5 GHz — до 5764 Мбит/с. Самая высокая скорость заявлена для 6 GHz: до 11 529 Мбит/с при ширине канала 320 MHz.

Аппаратной основой стал четырехядерный процессор с частотой 2,6 GHz в сочетании с 2 Gb оперативной и 256 Mb флеш-памяти. Для проводного подключения предусмотрены порты WAN/LAN и LAN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с каждый, один WAN/LAN на 2,5 Гбит/с, три LAN-порта на 2,5 Гбит/с и один гигабитный LAN. Для подключения внешних накопителей и другой периферии предусмотрены USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0.

Программная составляющая дополняется технологией Adaptive QoE, обеспечивающая динамическое распределение пропускной способности в зависимости от текущего состояния сети. Функция Wi-Fi Insight в режиме реального времени отслеживает все диапазоны для обнаружения фоновых помех. Разработчики добавили поддержку GTNet — стороннего сервиса, который направляет игровой трафик к серверам по наиболее стабильному пути. Для защиты данных используется система AirProtection, которая также блокирует рекламу и трекеры. Через Guest Network Pro можно создать до пяти отдельных сетей SSID, например, для управления устройствами IoT, работы с VPN и родительским контролем. Роутер также поддерживает режимы AiMesh, точки доступа, повторителя и медиамоста.

Цена и дата начала продаж Asus ROG Rapture GT-BN98 пока не объявлены.