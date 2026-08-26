Perplexity представил локального ИИ-агента Portable Computer

Компания Perplexity AI в партнерстве с Nvidia представила Portable Computer — программно-аппаратный комплекс для локального запуска продвинутых ИИ-агентов. Решение обеспечивает полную автономность и конфиденциальность, работая с данными внутри закрытого контура, что исключает необходимость облачной инфраструктуры.

Так как работа ведется локально на компьютере, использование Portable Computer не влечет за собой расходы на токены. Из-за высоких требований к «железу» продукт ориентирован на корпоративный сектор. Первым устройством с поддержкой Portable Computer стал компактный ИИ-компьютер NVIDIA DGX Spark. В ближайшее время также появится поддержка графических процессоров Nvidia RTX, отмечают в компании.

В Portable Computer локально работает не только сама языковая модель, но и планировщик задач, маршрутизатор инструментов, очередь выполнения, локальный поиск и другие компоненты агента. На DGX Spark можно использовать компактные модели Qwen 3.8 27B и PPLX 27B (спецверсия модели Qwen, прошедшая дополнительное обучение в Perplexity). Позднее появится открытая модель Nvidia Nemotron 3.5 Lightning 30B.

Агент может искать информацию в локальных документах и коде, выполнять действия на компьютере и решать длительные задачи без обращения к серверу. Если ИИ нужны актуальные данные из интернета, браузер, подключенные сервисы или более мощная облачная модель, локальный агент может передать отдельную часть работы в облако. Перед отправкой данных, которые должны покинуть компьютер, система запрашивает разрешение пользователя.

На данное время Portable Computer доступен подписчикам Pro и Max на Nvidia DGX Spark под управлением Linux, а поддержку Windows обещают добавить позже. На компьютерах Apple Mac запустить Portable Computer пока не получится.