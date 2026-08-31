Nvidia инвестирует $3,5 млрд в тайваньского чипмейкера MediaTek

Американская компания Nvidia приобретет конвертируемые облигации тайваньского производителя микрочипов MediaTek на сумму $3,5 млрд. Для Nvidia это крупнейшие прямые инвестиции за пределами США, отмечает Bloomberg. Сделка направлена на существенное расширение партнерства двух компаний в сфере искусственного интеллекта, охватывающего центры обработки данных, персональные компьютеры и автомобильную промышленность.

В рамках соглашения MediaTek адаптирует платформу Nvidia NVLink Fusion. Это позволит облачным провайдерам и разработчикам AI-моделей создавать собственные специализированные ускорители (XPU), способные интегрироваться в серверные стойки и другие системы Nvidia.

Кроме того, компании продолжат совместную разработку процессоров RTX Spark и DGX Spark для потребительских и корпоративных ноутбуков с поддержкой локальных AI-вычислений и расширят работу над интеллектуальными автомобильными платформами, объединяя решения линейки MediaTek Dimensity Auto с графическими и вычислительными технологиями Nvidia.

MediaTek стремится снизить свою зависимость от рынка смартфонов и укрепляет репутацию разработчика, с которым сотрудничают крупные технологические компании, создающие ИИ-чипы. Компания прогнозирует, что продажи ее ИИ-чипов в этом году вырастут примерно до $2 млрд. В 2027 году компания рассчитывает занять около 15% рынка чипов для центров обработки данных, объем которого оценивается в $80 млрд.