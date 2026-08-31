Lenovo представила новый моноблок ThinkCentre AIO на базе Intel Wildcat Lake

Компания Lenovo расширила линейку моноблочных компьютеров ThinkCentre AIO, представив новую модель neo 50a 27 Gen 7 на базе процессоров Intel Wildcat Lake.

27-дюймовый IPS-дисплей устройства с разрешением 1080p поддерживает частоту обновления 120 Hz (100 Hz у модели прошлого поколения), а его максимальная яркость увеличилась с 300 до 350 нит. Обеспечивается охват 99% гаммы sRGB. На выбор предлагаются конфигурации с сенсорным и традиционным управлением.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 7 выпускается в конфигурациях с процессором Intel Core 5 320 и Core 7 350. Объем оперативной памяти LPDDR5X-7467 составляет до 32 Gb, емкость накопителя — до 1 Tb. Имеется второй слот M.2 PCIe 4.0 x4 для установки дополнительного SSD-накопителя.

Моноблок оснащен двумя полнофункциональными портами USB-C 3.2 Gen 2×2, четырьмя USB-A 3.2 Gen 2, входом и выходом HDMI 2.1, разъемом для наушников и портом Gigabit Ethernet. В зависимости от региона устройство будет поставляться с поддержкой Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7. Среди других особенностей — стереодинамики мощностью 3 Вт и веб-камера разрешением 5 Мп с защитной шторкой. Поддерживаются функции на базе искусственного интеллекта (Lenovo AI Turbo Engine) для улучшения звука и видео, ориентированные на работу и учебу.

Дату старта продаж и цены на Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 7 компания пока не сообщила.