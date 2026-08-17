Acer Go Air (2026) — конкурент MacBook Neo на базе Intel Wildcat Lake

Компания Acer представила в Китае ноутбук Go Air (2026), который призван составить конкуренцию MacBook Neo. По сравнению с базовым бюджетным решением Apple, Acer предлагает увеличенный объем памяти и расширенный набор интерфейсов. Ноутбук получился легким и тонким: толщина составляет 12,99 мм, а вес — 1,19 кг. Для сравнения: толщина MacBook Neo составляет 12,7 мм, весит он около 1,23 кг.

Acer Go Air (2026) оборудован 14-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz и технологией DC dimming. В основе устройства лежит шестиядерный процессор Intel Core 5 320 со встроенной графикой и NPU производительностью 16 TOPS. Предусмотрено 12 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5 и скоростной SSD-накопитель на 512 Gb.

Емкость батареи составляет 70 Втч, что почти вдвое превосходит батарею в MacBook Neo. Производитель заявляет до 19 часов автономной работы, а комплектная быстрая зарядка мощностью 100 Вт через порт USB-C способна восполнить до 50% энергии всего за 30 минут. Еще одно преимущество ноутбука – это набор интерфейсов. Он получил два порта Thunderbolt 4 и один порт USB-А.

Цена Acer Go Air (2026) составляет $815. Пока что устройство доступно для предзаказа только в Китае.