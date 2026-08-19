ASUS ExpertBook Ultra: güzəştlərə getmək istəməyən biznes noutbuku

Premium biznes noutbukları bazarı uzun müddətdir bir məsələnin həllinə çalışır: cihazı maksimal dərəcədə yüngül və mobil etmək, lakin bunun müqabilində onu məhdud məhsuldarlığa, orta səviyyəli ekrana və ixtisar edilmiş interfeys dəstinə malik kompromisli kompüterə çevirməmək. Yeni ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) bu məsələyə flaqman model mövqeyindən yanaşır — burada eyni vaxtda mobillik, məhsuldarlıq, avtonomluq, displey və korporativ təhlükəsizlik funksiyalarına diqqət yetirilib.
ExpertBook seriyasında Ultra modeli ən yüksək pillədə qərarlaşır. ASUS yeniliyi ilk növbədə mütəmadi olaraq ofisdən kənarda işləməli, görüşlər və təqdimatlar keçirməli, şəhərlər arasında hərəkət etməli olan rəhbərlər və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutur. Bu istifadəçilər eyni zamanda tam funksional iş kompüterinin hesablama imkanlarından imtina etmək istəmirlər.
Cəmi bir kiloqram — və ciddi texniki təchizat
ASUS ExpertBook Ultra ilə bağlı ilk təəssürat hətta noutbuku işə salmazdan əvvəl yaranır. Maqnezium-alüminium ərintisindən hazırlanmış korpus olduqca yüngüldür: konfiqurasiyadan asılı olaraq çəkisi 0,99–1,1 kq təşkil edir. Korpusun qalınlığı isə 10,9 mm-dir. Bununla belə, ASUS konstruksiyanı maksimal dərəcədə sadələşdirmək yolunu seçməyib: korpus gücləndirilmiş struktura malikdir, xarici səthlər isə cihazı cızıqlardan və çirklənmədən qorumaq üçün nəzərdə tutulan, elan edilmiş 9H sərtliyə malik nanokeramika örtüklə işlənib.
Əlavə möhkəmlik ehtiyatı MIL-STD-810H standartı üzrə sınaqlarla təsdiqlənir. ASUS ekstremal temperatur və rütubətin təsiri, vibrasiya, düşmə və digər ssenariləri əhatə edən 24 sınağın keçirildiyini bildirir. Bu halda hərbi standartı məhz adi istifadə üçün əlavə möhkəmlik ehtiyatı kimi qiymətləndirmək lazımdır — ezamiyyətlər, səfərlər və ofisdə iş üçün. Bu, noutbukdan ekstremal şəraitdə istifadə imkanını ifadə etmir.
Belə yanaşma məhz biznes modeli üçün xüsusilə vacibdir. ExpertBook Ultra konfrans otağındakı masanın üzərində sadəcə yaxşı görünməklə kifayətlənməməli, həm də ofis, ev, hava limanları və ezamiyyətlər arasında davamlı daşınmaya normal şəkildə tab gətirməlidir.
Tandem OLED: nəhayət, işıqdan çəkinməyən OLED
ExpertBook Ultra-nın əsas texniki üstünlüklərindən biri ekrandır. Noutbuk 2880×1800 piksel təsvir ölçüsünə və 16:10 tərəf nisbətinə malik 14 düymlük sensorlu Tandem OLED displeylə təchiz edilib. Adi OLED matrisləri ilə müqayisədə Tandem OLED daha enerji səmərəlidir və daha uzun xidmət müddətinə malikdir. İki emissiv OLED qatından ibarət tandem arxitekturası sayəsində ekran HDR rejimində təsiredici 1400 nit parlaqlıq təmin edir. Bu parlaqlıq ehtiyatı birbaşa günəş şüaları altında belə təsvirin parlaq və kontrastlı qalması üçün kifayətdir.
VRR texnologiyası sayəsində yenilənmə tezliyi dinamik şəkildə 30–120 Hz diapazonunda dəyişə bilər. Rəng əhatəsi 100% DCI-P3 təşkil edir, həmçinin Pantone Validated və VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikatları nəzərdə tutulub.
Müasir noutbukların əksəriyyətində istifadə olunan parlaq OLED panellərindən fərqli olaraq, ExpertBook Ultra Corning Gorilla Matte mat antireflektiv örtüyü və qoruyucu Gorilla Glass Victus şüşəsi ilə təchiz edilib. Nəticədə ekran parlaq xarici işıqlandırma şəraitində işləmək üçün əhəmiyyətli dərəcədə daha yaxşı uyğunlaşdırılıb. Parlaq işıqlı məkanlarda və açıq havada işləyərkən mat Tandem OLED-in əksolunmalara davamlılığını xüsusilə qiymətləndirmək mümkündür. Bu, mobil biznes noutbuku üçün kifayət qədər ciddi üstünlükdür. Adi parlaq OLED qaranlıq otaqda əla görünsə də, pəncərə yaxınlığında və ya açıq havada ətraf mühiti intensiv şəkildə əks etdirməyə başlayır. ExpertBook Ultra-nın mat ekranı isə daha universal həll təqdim edir.
Bununla yanaşı, OLED texnologiyasının bütün xarakterik üstünlükləri qorunub saxlanılır: dərin qara rəng, yüksək kontrast və geniş rəng palitrası. Dinamik səhnələrdə 120 Hz-ə qədər yenilənmə tezliyi, elan edilmiş 1 ms cavab müddəti isə görüntünün axıcılığını təmin edir.
İncə korpusun daxilində Panther Lake
Aparat təminatı baxımından ASUS ultrabuklar üçün enerji səmərəli prosessorla kifayətlənməyib. ExpertBook Ultra-nın top konfiqurasiyası Intel Core Ultra X7 358H (Panther Lake) nəsil prosessoru ilə təchiz edilir. Bu, dörd məhsuldar, səkkiz səmərəli və dörd enerji səmərəli nüvədən ibarət 16 nüvəli prosessordur. Qrafikaya inteqrasiya edilmiş Intel Arc B390, süni intellekt tapşırıqları üçün isə 50 TOPS-a qədər hesablama gücü təmin edən ayrıca Intel AI Boost NPU cavabdehdir. Maksimal konfiqurasiyada ASUS 64 GB-a qədər LPDDR5X operativ yaddaş və 2 TB-a qədər SSD yaddaş təklif edir.
Müstəqil testlərin nəticələrinə əsasən, Core Ultra X7 358H və Arc B390 tandemi ultraportativ noutbuk üçün həqiqətən yüksək məhsuldarlıq səviyyəsi təmin edir. Performance rejimində prosessor uzun müddət təxminən 45 Vt güc səviyyəsində işləyə bilir. Cinebench R23 testində sistem çoxnüvəli sınaqda təxminən 19,8 min bal, 3DMark Time Spy testində isə təxminən 7474 bal toplayıb.
Maraqlıdır ki, ExpertBook Ultra mütləq daim maksimal gücdə işləməli deyil. Şirkətin MyASUS proqramında bir neçə profil mövcuddur. Performance rejimindən əlavə, uzunmüddətli gücü təxminən 30 Vt ilə məhdudlaşdıran Standard və göstəricisi təxminən 15 Vt olan Whisper rejimləri də var. Fərq yalnız sürətdə deyil, səs-küy səviyyəsində də özünü göstərir.
Məhz Standard rejimi konstruksiyanın ən maraqlı cəhətlərindən biri oldu. Gücün təxminən 30 Vt-a endirilməsi zamanı sistem Performance profilinin məhsuldarlığının təxminən 80–95%-ni qoruyur, səs-küy səviyyəsi isə adətən 30–35 dBA diapazonunda qalır. Performance rejimində bu göstərici təxminən 40–42 dBA-a yüksəlir.
Başqa sözlə, istifadəçi yalnız maksimal məhsuldarlıqla praktiki olaraq səssiz iş arasında seçim etməli deyil. ASUS ExpertBook Ultra əksər ofis tapşırıqları üçün tamamilə kifayət edən aralıq rejimi seçməyə imkan verir.
Intel Arc B390: inteqrasiya edilmiş qrafika artıq formal xarakter daşımır
Qrafik alt sistem ayrıca diqqətə layiqdir. Biznes noutbuklarında inteqrasiya edilmiş qrafika ənənəvi olaraq təsvirin ekrana çıxarılması və mürəkkəb olmayan tətbiqlərin işə salınması vasitəsi kimi qəbul edilib. Lakin Arc B390 bu mənzərəni əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.
Müstəqil testlərdə qrafik nüvə bir sıra rəqib inteqrasiya edilmiş həllərdən daha yüksək nəticə göstərib. Məsələn, Time Spy testində ExpertBook Ultra təxminən 7474 bal toplayıb. FHD+ təsvir ölçüsündə keçirilən oyun testlərində isə Cyberpunk 2077 aşağı qrafik parametrlərində, XeSS və kadr generasiyası olmadan, təxminən 54 kadr/s nəticə göstərib. XeSS və Frame Generation funksiyalarından istifadə edildikdə göstərici əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib.
Əlbəttə, ExpertBook Ultra-nı oyun noutbukuna çevirmək düzgün olmazdı. Burada diskret videokart və ona uyğun soyutma sistemi yoxdur. Lakin Arc B390-ın imkanları başqa bir məqamdan danışmağa imkan verir: kompakt korporativ noutbuk artıq yalnız ofis tətbiqləri ilə inamlı şəkildə işləməklə kifayətlənmir, həm də qrafik emalı, kontent yaradılması və bəzi resurstutumlu tətbiqlərlə işləmək üçün kifayət qədər imkanlara malikdir.
Soyutma: konstruksiyanın vacib hissəsi
Qalınlığı təxminən 11 mm olan noutbuk üçün yüksək məhsuldarlıq qaçılmaz olaraq soyutma sisteminin imkanları qarşısında ciddi tələb yaradır. ASUS bu məsələni ExpertCool Pro sistemi — iki ventilyator, iki radiator və bir neçə istilik borusu vasitəsilə həll edib. İstehsalçının məlumatına görə, sistem 50 Vt-a qədər istilik paketinə hesablanıb.
Müstəqil testlər uzunmüddətli yüklənmə zamanı məhsuldarlığın sabit qaldığını göstərir: 3DMark stress testi sınağın dəfələrlə təkrarlanmasından sonra sürətdə əhəmiyyətli azalma aşkar etməyib. Standard profilində daxili komponentlərin temperaturu 70°C-dən aşağı, səs-küy səviyyəsi isə təxminən 35 dBA-dan yüksək olmayıb.
Uzunmüddətli yüklənmə zamanı korpusun təbii olaraq qızması qaçılmazdır. Ən isti zona təxminən 43–45°C-ə çatır, lakin klaviatura və sensor panelin temperaturu 30°C ətrafında qalır. Bu qədər nazik və məhsuldar cihaz üçün kifayət qədər məntiqli nəticədir.
İş mühiti üçün lazım olan hər şey
İncə korpusa baxmayaraq, ASUS ExpertBook Ultra-nı periferik qurğuların qoşulması üçün daim dok-stansiyaya ehtiyac duyan noutbuka çevirməyib. Burada iki Thunderbolt 4/USB4 Type-C, iki tam ölçülü USB-A 3.2, HDMI 2.1 portu və kombinə edilmiş audio konnektoru var. Thunderbolt 4 vasitəsilə xarici displeylər qoşmaq mümkündür və eyni vaxtda iki 4K monitorun dəstəkləndiyi bildirilir.
Simsiz bağlantı üçün Wi-Fi 7 istifadə olunur. Bu xüsusilə bulud xidmətləri, böyük fayllar və şəbəkə yaddaşları ilə işləyən korporativ istifadəçilər üçün aktualdır.
Klaviatura və sensor panel: demək olar ki, qüsursuz
Klaviatura 1,5 mm düymə gedişinə, ağ rəngli arxa işıqlandırmaya və təsadüfi maye tökülməsindən qorunmaya malikdir — ASUS 66 ml-ə qədər mayenin tökülməsinə davamlılıq vəd edir. Düymələr əlavə olaraq çirklənməyə və cızıqlara davamlı örtüklə təchiz edilib.
Böyük şüşə sensor panel fiziki klik effektini imitasiya edən taktil sistemə malikdir. Səth standart jestləri və kursorun idarə edilməsini düzgün tanıyır. Bununla belə, ön kənarda çıxıntılı haşiyənin olmaması noutbukdan, məsələn, diz üstündə istifadə zamanı müəyyən alışma tələb edir. Belə vəziyyətdə təsadüfi toxunuşların başvermə ehtimalı arta bilər.
Korporativ avadanlıq səviyyəsində təhlükəsizlik
Biznes seqmentində yalnız məhsuldarlıq çoxdan kifayət qədər arqument deyil. Noutbuk məlumatları qorumalı və sistemə nəzarət olunan giriş təmin etməlidir. Məhz buna görə ExpertBook Ultra ASUS ExpertGuardian kompleksini əldə edib.
Buraya barmaq izi skaneri, Windows Hello dəstəkli IR kamera, TPM 2.0, Microsoft Pluton Security Processor, Secure Boot, Intel Boot Guard və BIOS Guard, eləcə də mikroproqramın qorunması üçün bir sıra mexanizmlər daxildir. ASUS bildirir ki, ExpertGuardian NIST SP 800-193 standartına uyğundur və BIOS və drayverlər üçün təhlükəsizlik yeniləmələrinə beş il ərzində dəstək təqdim edir.
Korporativ ssenarilər üçün bu üstünlük prosessor və ya ekran qədər əhəmiyyətli ola bilər. Rəhbərə sadəcə sürətli kompüter deyil, mövcud şirkət İT infrastrukturuna inteqrasiya edilə bilən və həssas məlumatlarla işləmək üçün istifadə oluna bilən cihaz lazımdır. Bundan əlavə, veb-kameranın fiziki örtüyü proqram təminatı səviyyəsindəki təhlükəsizlik vasitələrini tamamlayır.
Lokal süni intellekt dövrü üçün noutbuk
ExpertBook Ultra Copilot+ PC sinfinə aiddir və süni intellekt tapşırıqlarının birbaşa cihazda yerinə yetirilməsi üçün ayrıca NPU-dan istifadə edir. Bu, əməliyyatların bir hissəsini bulud xidmətlərindən lokal aparat təminatına keçirməyə imkan verir.
Windows sistemində ağıllı axtarış, Recall, Click to Do, Live Captions və Windows Studio Effects daxil olmaqla Copilot+ funksiyaları mövcuddur. ASUS əlavə olaraq videokonfranslar üçün nəzərdə tutulan öz AI ExpertMeet alətlər dəstini təqdim edir. Bu həll bir neçə iştirakçının nitqini tanıya, görüşün qısa məzmununu hazırlaya, subtitrlər yarada və onları tərcümə edə, həmçinin intellektual səs-küy azaltma və görüntü emalından istifadə edə bilir.
ASUS-un xüsusi alətlərinin mühüm xüsusiyyəti məlumatların üçüncü tərəf şirkətlərin serverlərinə göndərilmədən lokal şəkildə emal edilə bilməsidir.
Korporativ istifadəçi üçün bu xüsusilə maraqlıdır: burada süni intellekt ayrıca nümayiş funksiyası kimi deyil, görüşlər və zənglərdən tutmuş informasiya axtarışı və sənədlərin emalına qədər gündəlik iş prosesinin bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Rekord olmayan, lakin tam iş günü üçün kifayət edən avtonomluq
Noutbukun daxilində 70 Vt·saat tutumlu akkumulyator quraşdırılıb. ASUS ssenaridən asılı olaraq 24 saata qədər avtonom iş müddəti vəd edir. Komplektə daxil olan 90 Vt USB Type-C adapteri sürətli enerji yığmanı dəstəkləyir: təxminən 36 dəqiqəyə 50%-ə qədər.
Müstəqil testlər daha praktik mənzərə ortaya qoyur. UltrabookReview Google Drive-da sənədlərlə işləyərkən təxminən 8–11 saat, video nümayişi zamanı 12–14 saat, Standard profilində veb-səhifələrə baxarkən isə təxminən 7–10 saat nəticə əldə edib. Bu göstəricilər tam iş günü üçün kifayət qədərdir, baxmayaraq ki, ExpertBook Ultra avtonomluq baxımından liderlər sırasına çıxmır.
Beləliklə, ASUS-un elan etdiyi 24 saatı universal iş müddəti kimi deyil, müəyyən test ssenarisinin nəticəsi kimi qəbul etmək daha düzgündür. Real ofis istifadəsi üçün müstəqil testin nəticələri daha əhəmiyyətlidir və onlar çəkisi təxminən bir kiloqram olan güclü Windows noutbuku üçün kifayət qədər inandırıcı görünür.
Qısa texniki xüsusiyyətlər
|Əməliyyat sistemi
|Windows 11 Pro
|Prosessor
|Intel® Core™ Ultra X7 358H (16 nüvə, 16 axın) və ya
Intel® Core™ Ultra 7 356H (16 nüvə, 16 axın)
|Qrafika
|Intel® Arc B390 (Core Ultra X7 prosessoru ilə)
Intel® Graphics
|Neyroprosessor
|50 TOPS-a qədər Intel AI Boost NPU neyron prosessoru; ümumilikdə 180 TOPS-a qədər
|Displey
|14” Tandem OLED 2.8K WQXGA+ (2880×1800), 16:10, sensorlu, mat, 120 Hz, 600 nit, pik parlaqlıq 1400 nit; nazik ekran çərçivəsi — ekranın korpusa nisbəti 91%, rəng əhatəsi 100% DCI-P3, Pantone Validated; VESA Display True Black HDR 1000
Qoruyucu Corning Gorilla Glass Victus və Corning Gorilla Matte
|Operativ yaddaş
|32 GB/64 GB LPDDR5X-9600, ana plata üzərində lehimlənmiş
|Yaddaş qurğusu
|2 TB-a qədər PCIe 3.0 x4 (1 yuva)
|Portlar
|2 USB-C Thunderbolt 4/USB 4.0 (DisplayPort və Power Delivery dəstəyi ilə 40 Gbit/s), 2 USB-A 3.2, HDMI 2.1 TMDS, Audio
|İdarəetmə
|Maye tökülməsinə qarşı qorunan (66 ml) və arxa işıqlı klaviatura
Taktil əks əlaqəyə malik böyüdülmüş sensor panel
|Təhlükəsizlik
|MIL-STD-810H standartı üzrə sınaqdan keçirilib (24 test)
Absolute Persistence 2.0 (Computrace) dəstəyi
TPM 2.0 modulu
Platform Firmware Resiliency Support
Microsoft Security Level 3
Microsoft Secured-core PC
Microsoft Pluton Security Processor
Intel® Boot Guard
Intel® BIOS Guard
Intel CSME Firmware Resilience
CSME BIOS Redundancy Assistance
BIOS Self Recovery
BIOS Protection Support
NIST SP 800-193 uyğunluğuna malik ASUS ExpertGuardian
Barmaq izi skaneri
Windows Hello dəstəkli IR veb-kamera
|Əlavə imkanlar
|Wi-Fi 7, WakeOnLAN
Noutbukun genişləndirilmiş funksiyalarının idarə edilməsi, yenilənməsi və dəstəyi üçün MyASUS proqramı
2 uzaq sahə mikrofonu ilə ASUS AI Noise-Canceling intellektual səs-küy azaltma sistemi
6 dinamikdən ibarət audio sistemi
|MyASUS xüsusi proqram təminatı
|Sistem diaqnostikası
Təhlükəsiz enerji yığma
Ventilyatorların iş rejimləri
Təsvirin optimallaşdırılması (Splendid)
Videonun optimallaşdırılması (Tru2Life)
Qaynar düymələr
Wi-Fi rouminqinin optimallaşdırılması
AppDeals xidməti
Link to MyASUS
|Batareya və enerji təchizatı
|24 saata qədər avtonom iş
70 Vt·saat batareya; 36 dəqiqəyə 50%-ə qədər sürətli enerji yığma
(145 dəqiqəyə 100%)
90 Vt Type-C enerji adapteri
|Ölçülər və çəki
|310×213×10,9–16,4 mm
Konfiqurasiyadan asılı olaraq 0,99 kq-dan (Polymer OLED) 1,1 kq-a qədər (Tandem OLED)
|Rəng
|Morn Grey — gümüşü
Jet Fog — tünd boz
Yekunda necə qiymətləndirmək olar?
ASUS ExpertBook Ultra hər şeydən əvvəl onunla maraqlıdır ki, istehsalçı adətən kompromis tələb edən bir neçə xüsusiyyəti eyni korpusda birləşdirə bilib. Bu, tam port dəstinə, güclü Intel Core Ultra X7 358H prosessoruna, inteqrasiya edilmiş Arc B390 qrafikasına, lokal süni intellekt hesablamaları üçün müasir platformaya, böyük tutumlu akkumulyatora və biznes seqmenti üçün həqiqətən qeyri-adi Tandem OLED texnologiyalı displeyə malik çox yüngül 14 düymlük noutbukdur.
Bununla belə, modelin ən güclü tərəfi ayrı-ayrı xüsusiyyətlərdən daha çox onların birləşməsidir. İstifadəçi təxminən bir kiloqram ağırlığında, yüklənmə altında uzun müddət işləyə bilən və eyni zamanda standart rejimdə kifayət qədər səssiz qalan cihaz əldə edir.
ExpertBook Ultra-ya məhz flaqman korporativ ultrabuk kimi baxdıqda, onun konsepsiyası kifayət qədər inandırıcı görünür. ASUS biznes noutbukunun ölçülərini sadəcə kiçiltməklə kifayətlənməyib, cihazlar sinfinə qoyulan tələbləri yüksəldib: yüngüllüyü zəif texniki təchizatın sinoniminə çevirməmək, OLED ekranı parlaq işıqda işləməyə yararlı etmək və məhsuldarlığı həqiqətən mobil form-faktorla uyğunlaşdırmaq.
Nəticədə ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) növbəti nazik noutbukdan daha çox yeni nəsil premium biznes noutbukunun necə ola biləcəyini nümayiş etdirən model təsiri bağışlayır: yüngül, məhsuldar, qorunan və süni intellektlə birbaşa cihazın özündə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş. Gün ərzində iş vaxtının əhəmiyyətli hissəsini noutbuk qarşısında keçirən və daim hərəkətdə olan rəhbər üçün məhz belə xüsusiyyətlər kombinasiyası ayrı-ayrı benchmark nəticələrində istənilən rekorddan daha vacib ola bilər.