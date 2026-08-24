HMD выпустил кнопочный телефон Nokia 300 Charge с автономностью до 40 дней

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 300 Charge, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 3700 мА·ч. Для обычного телефона это довольно крупная батарея. Она более чем вдвое превышает емкость батарей аппаратов из этой категории.

Заявляется более 40 дней работы в режиме ожидания и до 37 часов разговоров. Также Nokia 300 Charge можно использовать как внешний аккумулятор: через USB-C он заряжает другие устройства мощностью до 10 Вт, а для включения обратной зарядки на корпусе предусмотрена отдельная кнопка Out. Сам телефон поддерживает проводную зарядку также мощностью 10 Вт.

Nokia 300 Charge оснащен 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320 × 240 пикселей. Телефон работает на процессоре Unisoc SC6531E под управлением ОС Series 30. Объем оперативной и флеш-памяти составляет всего по 4 Mb. Предусмотрен слот для карт microSD объемом до 32 Gb.

Также есть камера с датчиком с разрешением 320 × 240 пикселей, 3,5-мм разъем для наушников и светодиодный фонарик. По заявлениям HMD, он светит в четыре раза ярче фонарика Nokia 105 и вдвое ярче iPhone 16 Pro. Аппарат поддерживает только 2G в диапазонах 900 и 1800 MHz. Габариты составляют 136,6 × 55 × 14,94 мм, вес — 138 гр.

Nokia 300 Charge будет предложен покупателям в черном, зеленом и песочном цветовых вариантах по цене около 35–37 долларов. Продажи уже стартовали в странах Юго-Восточной Азии.