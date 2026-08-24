ДомойТехнологииГаджетыHMD выпустил кнопочный телефон Nokia 300 Charge с автономностью до 40 дней

HMD выпустил кнопочный телефон Nokia 300 Charge с автономностью до 40 дней

Nokia 300 Charge

Компания HMD представила кнопочный телефон Nokia 300 Charge, главной особенностью которого стал аккумулятор емкостью 3700 мА·ч. Для обычного телефона это довольно крупная батарея. Она более чем вдвое превышает емкость батарей аппаратов из этой категории.

Nokia 300 Charge

Заявляется более 40 дней работы в режиме ожидания и до 37 часов разговоров. Также Nokia 300 Charge можно использовать как внешний аккумулятор: через USB-C он заряжает другие устройства мощностью до 10 Вт, а для включения обратной зарядки на корпусе предусмотрена отдельная кнопка Out. Сам телефон поддерживает проводную зарядку также мощностью 10 Вт.

Nokia 300 Charge оснащен 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320 × 240 пикселей. Телефон работает на процессоре Unisoc SC6531E под управлением ОС Series 30. Объем оперативной и флеш-памяти составляет всего по 4 Mb. Предусмотрен слот для карт microSD объемом до 32 Gb.

Также есть камера с датчиком с разрешением 320 × 240 пикселей, 3,5-мм разъем для наушников и светодиодный фонарик. По заявлениям HMD, он светит в четыре раза ярче фонарика Nokia 105 и вдвое ярче iPhone 16 Pro. Аппарат поддерживает только 2G в диапазонах 900 и 1800 MHz. Габариты составляют 136,6 × 55 × 14,94 мм, вес — 138 гр.

Nokia 300 Charge будет предложен покупателям в черном, зеленом и песочном цветовых вариантах по цене около 35–37 долларов. Продажи уже стартовали в странах Юго-Восточной Азии.

Предыдущая статья
Бюджетный Honor Play20A получил вспомогательный экран на задней панели
Следующая статья
Lenovo cəmi 13,3 mm qalınlığında 16 düymlük noutbuk təqdim etdi
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,733ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -