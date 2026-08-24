Бюджетный Honor Play20A получил вспомогательный экран на задней панели

Компания Honor представила недорогой смартфон Play20A, особенностью которого стал дополнительный 2-дюймовый вспомогательный IPS-экран на тыльной панели. Разрешение экрана составляет 296×240 пикселей. Он размещен рядом с основной камерой и может отображать время, сведения о воспроизводимой музыке и данные о входящем вызове. Экран также позволяет делать селфи на основную камеру.

Основной 6,9-дюймовый IPS-экран получил разрешение 1600×720 пикселей и поддержку частоты 90 Hz. В основе Honor Play20A лежит процессор MediaTek Helio G81, предусмотрено 4 Gb оперативной памяти и 64 или 128 Gb встроенной памяти. Есть возможность расширения памяти с помощи карт microSD до 1 Tb.

Основная камера на 13 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки 15 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

На старте продаж Honor Play20A предлагается в странах Персидского залива (ОАЭ, Катар, Кувейт) по цене от $106. Доступно три расцветки корпуса: черная, голубая и розовая.