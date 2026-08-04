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Google Pixel 11 ilə birlikdə öz AirTag rəqibini təqdim edəcək

Google yeni Pixel 11 smartfonları ilə yanaşı, ilk ağıllı izləmə cihazını da təqdim etməyə hazırlaşır. Rəsmi təqdimata az qalmış Google Pixel Tag internet mağazalarının kataloqlarında görünərək ilk dəfə gündəmə gəlib.

Məlumata görə, yeni aksesuar Google Pixel Tag adlanır və GA12506 model nömrəsi ilə qeyd olunub. Məhsul səhifələrində Fog Light («Açıq duman») adlı rəng variantı göstərilsə də, satışa çıxarkən əlavə rəng seçimlərinin də olacağı gözlənilir.

Yayımlanan görüntülərə əsasən, Pixel Tag uzunsov korpusa malik olacaq və üzərində açarlığa bərkitmək üçün xüsusi dəlik olmayacaq. Bu səbəbdən açarlara, çantaya və ya baqaja taxmaq üçün ayrıca qoruyucu qab və ya aksesuar lazım ola bilər.

Mağazalardan birinin təsvirinə görə, Pixel Tag itirilmiş əşyaları Find Hub şəbəkəsi vasitəsilə tapmağa imkan verəcək. Yaxınlıqdakı əşyaların yerini müəyyənləşdirmək üçün cihaz daxili dinamiklə də təchiz olunacaq.

Texniki xüsusiyyətlər hələlik açıqlanmayıb. Pixel Tag-in UWB (Ultra Wideband) texnologiyasını dəstəkləyəcəyi, eləcə də dəyişdirilə bilən batareya və ya daxili akkumulyatorla təchiz olunacağı hələ məlum deyil.

Google-un Pixel Tag izləyicisini Pixel 11 seriyası ilə birlikdə 12 avqust tarixində rəsmi olaraq təqdim edəcəyi gözlənilir.

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