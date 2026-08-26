Доля Intel на рынке x86-процессоров упала до уровня 1995 года

Компания Intel продолжает терять позиции на мировом рынке x86-процессоров. Согласно отчету Mercury Research за второй квартал 2026 года, доля Intel, впервые с 1995 года, опустилась до 69,3%. AMD напротив укрепила свои позиции, а ее доля выросла до 30,7%.

За год Intel потеряла 6,5% рынка, а по сравнению с предыдущим кварталом — около 1%. Если учесть не только потребительские решения, но и заказные процессоры, а также CPU для встраиваемых систем, разрыв становится еще меньше: 65,9% у Intel против 34,1% у AMD. На рынке процессоров для ПК преимущество Intel пока сохраняется — 69,7%, но и здесь AMD достигла рекордных 30,3% — рост на 6,4% в годовом выражении. В сегменте настольных процессоров AMD уже занимает 34,9% против 65,1% у Intel. В сегменте CPU для ноутбуков разрыв больше — 28,9% у AMD и 71,1% у Intel.

Особенно заметны изменения в серверном сегменте. По стандартной методике Mercury Research доля Intel составляет 65,5%, AMD — 34,5%. Однако методы классификации продукции двух компаний различаются: Intel включает в серверную статистику некоторые встраиваемые процессоры для сетевого оборудования и систем хранения, а AMD относит подобные CPU к другим категориям. После корректировки результаты меняются: до 53,6% у Intel против 46,4% у AMD. За год доля AMD в таком пересчете выросла примерно на 9,2%.

В то же время выручка Intel от бизнеса дата-центров во втором квартале выросла на 59% в годовом сравнении.