Metro 2039, Heroes of Might and Magic III Remake, The Witcher 3 Remastered и другие главные анонсы Gamescom Opening Night Live 2026

В Кельне состоялось одно из главных игровых событий года — церемония открытия Gamescom Opening Night Live 2026. Бессменный ведущий церемонии Джефф Кили представил трехчасовую программу, насыщенную крупными анонсами, международными премьерами и официальными датами выхода ожидаемых игр. Мы собрали все самые важные показы выставки, которые определят игровой ландшафт на ближайшие годы.

Главные анонсы и громкие возвращения:

Final Fantasy VII Revelation

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Показали масштабный геймплейный трейлер финальной части трилогии ремейка. Режиссер Наоки Хамагути лично представил проект со сцены. В игре полностью переработают структуру открытого мира, сократив рутинные побочные активности. Вместо этого акцент сделают на динамической системе классов, которая меняет не только боевой стиль, но и внешний вид героев. Игра выйдет весной 2027 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Metro 2039

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Полноценный дебютный трейлер новой части постапокалиптической франшизы от 4A Games под названием «Renegade». Игроков ждет возвращение к мрачным туннелям московской подземки. Главным героем станет полностью озвученный персонаж по кличке Чужак (The Stranger). В центре сюжета — противостояние с тоталитарным Новорейхом, который возглавил бывший спартанец Хантер. Разработчики делают ставку на хардкорную атмосферу и глубокую кастомизацию оружия прямо на ходу. Релиз игры ожидается в феврале 2027 года на ПК и консолях текущего поколения.

Heroes of Might and Magic III Remake

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Грандиозный и неожиданный анонс от Ubisoft. Легендарная пошаговая стратегия возвращается в полноценном 3D на современном движке Snowdrop. Разработчики воссоздают контент оригинальной игры вместе с дополнениями Armageddon’s Blade и The Shadow of Death, объединяя все кампании в одну бесшовную историю с новыми кинематографическими сценами. В игру добавят современный онлайн-режим на 8 игроков с одновременными ходами. Официальное релизное окно — 2027 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Turok: Origins

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Полноценное триумфальное возвращение знаменитого фантастического шутера про охоту на динозавров от Saber Interactive. Разработчики показали сюжетный трейлер и подтвердили, что в игре появится кооперативный режим для совместного прохождения с друзьями. Релиз намечен на весну 2027 года.

Control Resonant

Фанатам вселенной Remedy представили свежий геймплейный трейлер под названием «Altered State». Игра расскажет о Дилане Фейдене в разрушенном Манхэттене, а ключевой фишкой станет ультрадинамичная боевая система с паркуром. Экшен выйдет уже 24 сентября 2026 года.

Nodus Fall

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Масштабная игра от китайской студии HoYoverse (авторов Genshin Impact). Это мрачная экшен-RPG в сеттинге темного фэнтези. Игра визуально и стилистически кардинально отличается от прошлых аниме-проектов компании. Дата выхода неизвестна.

Game of Thrones: War for Westeros

Анонс стратегии в реальном времени по вселенной «Игры Престолов». Сюжетная кампания сфокусируется на истории Джона Сноу. Релиз — начало 2027 года.

Rainbow Six Tactics

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Пошаговое тактическое ответвление от Ubisoft Paris. На старте обещают 15 культовых оперативников с уникальными гаджетами. Выход запланирован на 2027 год.

Свежие трейлеры и даты релизов:

Path of Exile 2

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Grinding Gear Games провели масштабную демонстрацию версии 1.0. Создатели раскрыли подробности развития персонажей, эндгейм-контента и объявили финальную дату релиза — бесплатная игра стартует 11 декабря 2026 года.

Gears of War: E-Day

После недавней беты мультиплеера Microsoft показал на шоу сюжетный трейлер. Проект официально получил дату выхода — 6 октября 2026 года.

Silent Hill: Townfall

Психологический хоррор от Konami обзавелся атмосферным кинематографическим роликом. Подтвержден звездный актерский состав: Терри О’Куинн («Остаться в живых») и Джован Адепо («Задача трех тел»).

The Witcher 3 Remastered и Songs of the Past

CD Projekt Red порадовала фанатов Геральта двойным анонсом. Культовая игра получит 29 сентября полноценный ремастер с улучшенной современной графикой, повышенной производительностью и обновленной системой развития. Эту версию получат бесплатно все владельцы игры. Также готовится новое масштабное сюжетное расширение «Баллады прошлого». Дата выхода — 2027 год.

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Exodus

Научно-фантастическая RPG от выходцев из BioWare получила сюжетный трейлер «Salt». Релиз назначен на 7 апреля 2027 года.

Crimson Desert Enhanced

Разработчики из Pearl Abyss выпустили для экшен-RPG масштабное обновление с дополнительными сюжетными сценами и большим количеством озвучек.

Gamescom 2026 стартовал с действительно громких и амбициозных показов. Джефф Кили и мировые студии четко обозначили тренды: нас ждет возвращение легендарных франшиз, обилие мрачной фантастики и смелые эксперименты в знакомых вселенных. Игровой календарь на 2026 и 2027 годы официально забит до отказа. Осталось только дождаться релизов.