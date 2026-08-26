Как экспертная партнерская сеть True-VAD IT-дистрибьютора BAKOTECH сможет поддержать цифровой скачок Центральной Азии и Кавказа

В июне 2026 года международный IT-дистрибьютор BAKOTECH провел роуд-шоу Partner Summit, которое охватило три стратегических центра: Баку (17 июня), Алматы (19 июня) и Ташкент (23 июня).

Эти мероприятия стали закрытыми аналитическими площадками для партнеров-интеграторов, где рынок Центральной Азии и Кавказа определял векторы своего развития в кибербезопасности, IT и цифровой трансформации на ближайшие годы.

BAKOTECH — международный True Value Added IT-дистрибьютор с более чем 20-летним опытом внедрения инновационных IT-решений. Вместе с партнерами компания реализовала свыше 1000 проектов в сфере кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и сетевых технологий для организаций, проходящих цифровую трансформацию.

Недавние саммиты собрали ключевых игроков индустрии: от амбициозных локальных интеграторов до крупных IT-консалтинговых компаний.

Команда BAKOTECH представила стратегию совместного развития бизнеса, ключевые технологические тренды 2026 года и перспективные решения, а также рассказала о возможностях маркетинговой, консалтинговой и проектной поддержки для усиления конкурентных преимуществ партнеров. Финалом каждого дня стала церемония награждения, на которой отметили лучших партнеров региона.

Евгений Бадах, CEO BAKOTECH:

«На Partner Summit мы собрали наших партнеров, ключевых IT-интеграторов в сфере кибербезопасности и цифровой трансформации.

Для BAKOTECH проведение роуд-шоу в разных странах имеет большое значение. Мы стремимся быть ближе к партнерам, привносить новые идеи и технологии на локальные рынки и вместе помогать заказчикам внедрять их в бизнес. Как VAD-дистрибьютор, мы продвигаем технологии ведущих мировых вендоров и готовы открывать эти технологические горизонты локальной индустрии.

Создавая такие роуд-шоу, мы открываем для партнеров новые возможности, эффективные бизнес-модели и более масштабные рынки, инвестиции в которые помогут партнерам кратно увеличить собственный бизнес».

Однако за масштабными ивентами стоит более глубокий тренд. Как True Value-Added дистрибьютор, BAKOTECH фокусируется на развитии экспертности своих партнеров и проводит такие мероприятия, чтобы укрепить экосистему.

В выигрыше оказываются все: заказчики быстрее находят подходящего вендора и получают качественное внедрение инноваций, партнеры усиливают свою экспертность и бизнес-возможности, а дистрибьютор формирует более зрелую и эффективную партнерскую сеть.

Партнеры как двигатель бизнеса: почему дистрибьютор инвестирует в тех, кто продает решения

Бизнес-модель BAKOTECH исключает прямые продажи конечным заказчикам. Каждый проект реализуется через партнера — интеграторов, реселлеров или консалтинговые компании. Задача партнера — качественно закрыть бизнес-задачу конечного заказчика, подобрав релевантные технологии под конкретный запрос.

Поэтому логика BAKOTECH проста: чем больше дистрибьютор инвестирует в развитие своих партнеров, тем быстрее растет весь рынок. Партнер получает готовые инструменты для масштабирования, а конечный клиент — быструю интеграцию решений, минимальное внутреннее сопротивление команды и закрытый запрос, будь то надежная защита от киберугроз или цифровая трансформация.

Мирослав Бондарь, директор департамента В1, BAKOTECH:

«Модель True Value-Added дистрибуции позволяет партнерам привлекать дополнительный экспертный ресурс для масштабирования собственных усилий в рамках как отдельных комплексных проектов, так и в целом развития бизнеса в регионе. Так как в центре внимания сейчас находятся ИИ-трансформация, масштабная цифровизация и безопасность, мало кто из игроков на рынке способен закрыть все технологические направления в одиночку. Именно в этот момент синергия дистрибьютора и партнера становится главным конкурентным преимуществом. На рынках Азербайджана, Казахстана и Узбекистана самые сильные проекты рождаются там, где глобальные технологии и экспертность соединяются со знанием специфики локального рынка и конкретного заказчика».

Центральная Азия и Кавказ формируют цифровую траекторию

Еще недавно регион воспринимался как потребитель зарубежных IT-продуктов. Сегодня же Центральная Азия и Кавказ строят собственную модель цифрового развития. По прогнозам GITEX AI Europe, локальный рынок IT-услуг вырастет до $5,6 млрд к 2029 году. То есть это уже не «перспективное направление», а зрелый рынок с реальным оборотом, сформированным спросом и жесткими требованиями к кибербезопасности.

Динамику региона определяют три ключевых драйвера:

Цифровое лидерство Казахстана

Страна входит в топ-10 мирового рейтинга ООН по цифровизации госуслуг и лидирует в Центральной Азии по готовности к внедрению искусственного интеллекта. Цель созданного ИИ-хаба — экспорт ИИ-решений на $5 млрд к 2029 году. Казахстан переходит от закупки технологий к их продаже.

Страна входит в топ-10 мирового рейтинга ООН по цифровизации госуслуг и лидирует в Центральной Азии по готовности к внедрению искусственного интеллекта. Цель созданного ИИ-хаба — экспорт ИИ-решений на $5 млрд к 2029 году. Казахстан переходит от закупки технологий к их продаже. Зрелость корпоративного сектора

Согласно исследованиям KPMG, 93% компаний региона переходят на гибкие XaaS-модели, чтобы снизить капитальные расходы. При этом 70% руководителей называют кибербезопасность главным приоритетом IT-бюджетов.

Согласно исследованиям KPMG, 93% компаний региона переходят на гибкие XaaS-модели, чтобы снизить капитальные расходы. При этом 70% руководителей называют кибербезопасность главным приоритетом IT-бюджетов. Инфраструктурный суверенитет

Строящаяся Транскаспийская оптоволоконная линия между Азербайджаном и Казахстаном (запуск до конца 2026 года) создаст прямой независимый маршрут передачи данных. Параллельно усиливаются регуляторные требования: локализация персональных данных в Казахстане и Узбекистане, а также ограничения на иностранные облака в госсекторе Азербайджана кратно повышают спрос на комплаенс-решения.

Алексей Ясинский, директор департамента B4, BAKOTECH:

«Мы убеждены, что Центральная Азия и Кавказ постепенно переходят от роли рынков, адаптирующих глобальные тенденции, к роли рынков, которые начинают формировать собственные модели цифрового развития.

Мы уже видим это:

– в государственных стратегиях в области искусственного интеллекта;

– в масштабных программах цифровизации;

– в росте местных технологических компаний;

– в развитии IT-экспорта;

– в формировании собственных центров экспертизы.

И именно поэтому сильная партнерская сеть становится стратегическим активом для всего региона.

Наша роль — помочь партнерам быстрее расти, объединять экспертность и открывать доступ к лучшим мировым технологиям. Ведь кибербезопасность и цифровая трансформация становятся базой для создания этой новой, масштабируемой и устойчивой инновационной среды».

Окно возможностей в 2026+: анализ рынков кибербезопасности и цифровой трансформации Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

Саммиты в Баку, Алматы и Ташкенте подтвердили, что в каждой стране региона формируется уникальный, коммерчески измеримый запрос на IT-решения. Однако драйверы этого спроса везде свои.

Ниже лидеры BAKOTECH поделились своими ключевыми идеями по особенностям региональных центров в рамках Partner Summit.

Азербайджан: перезапуск рынка и защита критической инфраструктуры

После временного затишья IT-рынок Азербайджана демонстрирует мощное возвращение. Инвестиции в сектор в начале 2026 года превысили $43 млн, что в два раза выше показателей прошлого года. IT-сфера стала официальным государственным приоритетом (более 5% от общего объема инвестиций в страну).

Ключевые моменты:

Защита от таргетированных угроз. Ежедневные DDoS-атаки и фишинг заставили государство сфокусироваться на безопасности. Более 40% атак приходится на энергетику, телеком и нефтепровод BTC. Для партнеров это означает гарантированный спрос на решения класса DDoS mitigation и OT/Industrial security.

Ежедневные DDoS-атаки и фишинг заставили государство сфокусироваться на безопасности. Более 40% атак приходится на энергетику, телеком и нефтепровод BTC. Для партнеров это означает гарантированный спрос на решения класса DDoS mitigation и OT/Industrial security. Гособлако и комплаенс. В рамках трехлетнего плана цифрового развития госуслуги переводятся на единые платформы (MyGov), а ведомственные системы мигрируют в Government Cloud. Партнерам открывается огромный рынок для проектов миграции, системной интеграции и комплаенса.

В рамках трехлетнего плана цифрового развития госуслуги переводятся на единые платформы (MyGov), а ведомственные системы мигрируют в Government Cloud. Партнерам открывается огромный рынок для проектов миграции, системной интеграции и комплаенса. Цифровой суверенитет. Ставка на собственную инфраструктуру высокопроизводительных вычислений и локальные дата-центры формирует спрос на on-premise решения и AI security. Появление независимых магистралей (Транскаспийская линия с Казахстаном и Черноморский кабель) усиливает потребность в защите узлов связи.

Мирослав Бондарь, директор департамента B1, BAKOTECH:

«Азербайджан сегодня демонстрирует стремительное развитие как в цифровизации, так и в безопасности цифровой инфраструктуры. Масштабные digital-проекты, такие как создание MyGov, миграция в Government Cloud, построение национальной ИИ-инфраструктуры и многие другие, еще больше увеличивают роль безопасности и делают ее базовым фундаментом для непрерывности функционирования критических сервисов и инфраструктуры».

Казахстан: зрелость экосистемы и ИИ-инфраструктура

Казахстан — цифровой лидер Центральной Азии. Страна занимает 24-е место в глобальном рейтинге ООН по электронному правительству и лидирует в Центральной Азии по индексу кибербезопасности (NCBI — 70,83 балла).

Ключевые моменты:

Сложные IT -архитектуры . В стране официально защищены более 514 объектов критической информационной инфраструктуры через 50+ центров реагирования (OTsIB). Рынок прошел этап базовой защиты: здесь востребованы сложные, зрелые IT-решения и глубокий консалтинг.

. В стране официально защищены более 514 объектов критической информационной инфраструктуры через 50+ центров реагирования (OTsIB). Рынок прошел этап базовой защиты: здесь востребованы сложные, зрелые IT-решения и глубокий консалтинг. ИИ на уровне C -Level . По данным KPMG, IT-рынок перешел от экспериментов с искусственным интеллектом к коммерческому внедрению (32% компаний — AI Leaders). Решения принимаются на уровне топ-менеджмента. Самый высокий темп задает финтех — банки становятся главными потребителями инноваций.

По данным KPMG, IT-рынок перешел от экспериментов с искусственным интеллектом к коммерческому внедрению (32% компаний — AI Leaders). Решения принимаются на уровне топ-менеджмента. Самый высокий темп задает финтех — банки становятся главными потребителями инноваций. Дефицит данных как ниша для интегратора. Половина компаний признает, что их текущая IT-архитектура не готова к масштабному внедрению ИИ. Спрос смещается от самих ИИ-сервисов к AI-ready инфраструктуре (системы хранения, обработки и защиты данных).

Евгений Гончаренко, директор департамента B2, BAKOTECH:

«Казахстан формирует один из наиболее зрелых цифровых рынков Центральной Азии — и это кардинально меняет требования к кибербезопасности и digital-трансформации.

Казахстан активно внедряет цифровую трансформацию на государственном уровне, поэтому адаптация инновационных цифровых решений на уровне бизнеса будет более гибкой и сопряженной с меньшим внутренним сопротивлением, что влияет на эффективность и успешность наших GTM-стратегий».

Узбекистан: экономика IT-экспорта и гиперскорость

Если Азербайджан и Казахстан берут системностью и регулированием, то Узбекистан — это феноменальная скорость.

Страна целенаправленно строит экспортоориентированную цифровую модель: экспорт IT-услуг совершил рывок с $344 млн до более чем $1,9 млрд.

Ключевые моменты:

Массовое образование в области ИИ как ответ на дефицит талантов. Государство продвигает программу «5 million AI Leaders» для молодежи. Без массового повышения квалификации страна не достигнет целей по внедрению ИИ и цифровой трансформации.

Государство продвигает программу «5 million AI Leaders» для молодежи. Без массового повышения квалификации страна не достигнет целей по внедрению ИИ и цифровой трансформации. Разрыв между амбициями в области ИИ и фактическим внедрением. В первом квартале 2026 года лишь 7,2% населения в возрасте 15–64 лет использовали генеративный ИИ, что ниже среднего показателя по миру. Рынок еще не насытился, поэтому ключевую роль играют образование, инфраструктура и простые сценарии внедрения.

В первом квартале 2026 года лишь 7,2% населения в возрасте 15–64 лет использовали генеративный ИИ, что ниже среднего показателя по миру. Рынок еще не насытился, поэтому ключевую роль играют образование, инфраструктура и простые сценарии внедрения. ИИ становится частью государственных сервисов. ИИ уже используется в чат-ботах для предоставления юридической информации, в таможенной сфере, в сфере электронного правительства и для автоматизации. Государство становится не только регулятором, но и крупным покупателем ИИ-решений.

Алексей Ясинский, директор департамента B4, BAKOTECH:

«Узбекистан проходит одну из самых динамичных фаз цифровой трансформации в регионе. IT-экспорт стал стратегической задачей: страна активно строит модель экспортоориентированной IT-экономики. В 2024 году объем IT-экспорта достиг $344 млн, а по итогам 2025-го — превысил $1,9 млрд. Для BAKOTECH это возможность сформировать пул потенциальных заказчиков, с которыми будут работать наши партнеры, ведь экспортная IT-экономика невозможна без зрелой кибербезопасности.

Драйверами рынка выступают обновленная Digital Economy Strategy и утвержденная AI Strategy до 2030 года. Страна ставит амбициозные цели: получить $1,5 млрд от ИИ-продуктов, войти в топ-50 Government AI Readiness Index, запустить 10 исследовательских лабораторий и внедрить ИИ в ключевые госсектора — от банкинга и медицины до энергетики.

Развитие цифровой экономики в Узбекистане служит движущей силой для IT-рынка и платформой для адаптации бизнесом новейших рыночных тенденций в области цифровой трансформации. Для наших же партнеров это четкий сигнал, что в 2026 и в последующих годах будет расти спрос на решения в области безопасности приложений (включая Secure SDLC), облачной безопасности, комплаенса и защиты данных».

Как партнерская сеть BAKOTECH ускоряет цифровое развитие Центральной Азии и Кавказа

По итогам BAKOTECH Partner Summit можно сделать вывод, что Центральная Азия и Кавказ вышли на уровень автономного развития, создавая уникальную и независимую IT-экосистему.

Однако скорость цифровизации зависит не только от понимания трендов, но и от возможности внедрять те или иные технологии в бизнес. Именно опыт системных интеграторов позволяет быстрее запускать проекты, снижать сложность внедрения и ускорять цифровую трансформацию бизнеса.

Роль BAKOTECH выходит далеко за рамки поставок софта и железа. Мы инвестируем в развитие бизнеса наших партнеров: помогаем углубить технические знания, открываем доступ к лидерам мирового IT-рынка, делимся эффективными стратегиями выхода на рынок и масштабирования продаж (Go-To-Market) и помогаем выстраивать архитектуру киберустойчивости. Прошедшие в Баку, Алматы и Ташкенте саммиты — наглядный пример нашей системной работы в регионе.

Если вы стремитесь масштабировать бизнес в сфере кибербезопасности и IT-инфраструктуры на рынке, который готов к инновациям, — сейчас лучший момент для входа.