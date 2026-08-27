Cloudflare — локальная инфраструктура и экономичный доступ к искусственному интеллекту

Cloudflare чаще всего ассоциируют с ускорением сайтов и защитой от кибератак. Ее CDN размещает копии контента ближе к пользователям, DNS направляет запросы по оптимальному маршруту, а Web Application Firewall и DDoS Protection блокируют вредоносный трафик до того, как он достигнет серверов клиента.

К этой основе добавились Bot Management, альтернатива традиционной CAPTCHA Cloudflare Turnstile, платформа Zero Trust, объектное хранилище R2 и Cloudflare Workers — среда для запуска программного кода в глобальной сети компании. В результате Cloudflare постепенно превращается в универсальный инфраструктурный слой между пользователями, корпоративными системами, облачными приложениями и ИИ-сервисами.

Cloudflare в Азербайджане

Важное преимущество Cloudflare для местных организаций — физическое присутствие в стране. Согласно публичной карте глобальной сети Cloudflare сервисы развернуты в двух городах, в Баку и в Астаре.

Такая архитектура позволяет обслуживать запросы азербайджанских пользователей на локальных узлах, сокращая задержку и уменьшая необходимость направлять обычный трафик за пределы страны. Это особенно важно для государственных сервисов, банков, операторов связи, интернет-магазинов и других систем, чувствительных к скорости отклика и требованиям локализации данных.

При этом внешние угрозы не обязательно должны достигать инфраструктуры внутри Азербайджана. Anycast-сеть Cloudflare принимает запрос рядом с точкой их происхождения. Если DDoS-атака формируется за рубежом, значительная часть вредоносного потока может быть обнаружена и заблокирована на зарубежных узлах Cloudflare — еще до входа в азербайджанский сегмент. Легитимный локальный трафик при соответствующей маршрутизации продолжает обслуживаться внутри страны, а распределенные атаки поглощаются глобальной сетью.

Таким образом наличие узлов в Баку и Астаре создает техническую основу для локальной обработки трафика и одновременного использования глобального защитного периметра.

AI Gateway: единый центр управления ИИ

Одним из наиболее важных продуктов Cloudflare становится AI Gateway. Он размещается между корпоративными приложениями и поставщиками моделей, включая OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI, Amazon Bedrock, Mistral, Workers AI и другие платформы.

Вместо прямого обращения к каждому поставщику запрос сначала проходит через AI Gateway. Организация получает единую статистику по количеству запросов, токенам, стоимости, задержкам и ошибкам. Здесь же применяются кэширование, ограничение частоты обращений, повторные попытки, резервные модели и правила безопасности.

Экономический эффект складывается из нескольких компонентов:

Во-первых, AI Gateway показывает, какое приложение, подразделение или пользователь создают расходы. Общий API-ключ обычно не позволяет понять, почему счет за ИИ внезапно вырос. После добавления идентификации расходы можно распределять по сотрудникам, командам, приложениям и автономным агентам.

Во-вторых, повторяющиеся запросы допускается обслуживать из кэша Cloudflare. Если система многократно задает модели одинаковый вопрос, готовый ответ может быть возвращен без нового платного вызова. В презентации Cloudflare AI Security приводится пример финтех-проекта, где сочетание кэширования и выполнения ответов на платформе Cloudflare позволило сократить стоимость инференса на 95%. Это результат конкретного внедрения, а не гарантированный показатель для любой организации, но он демонстрирует потенциальный масштаб экономии.

В-третьих, AI Gateway повышает устойчивость. При ошибке OpenAI запрос можно повторить или перенаправить к резервной модели другого поставщика. Компания снижает зависимость от одной платформы, не создавая собственную систему маршрутизации и мониторинга.

Контроль бюджета без остановки работы

Особенно значимое обновление AI Gateway было представлено 5 июня 2026 года. Cloudflare добавила лимиты расходов, задаваемые непосредственно в денежных единицах. Бюджет можно установить для конкретной модели, поставщика, пользователя, отдела, приложения или агента — на день, неделю либо месяц.

Традиционный жесткий контроль часто влияет на продуктивность: после исчерпания лимита доступ к ИИ блокируется, и сотрудник не может завершить работу. AI Gateway предлагает более гибкую модель. При достижении бюджета запросы можно не останавливать, а автоматически переводить на менее дорогую модель.

Например, архитекторы и разработчики могут сохранить доступ к наиболее мощным моделям для сложного анализа и рефакторинга, тогда как суммаризация документов, классификация обращений или обработка журналов будет направляться к более экономичным моделям. Если лимит на Claude Opus или флагманскую модель OpenAI исчерпан, сотрудник продолжит работу через резервный вариант. Таким образом, финансовый предел не превращается в остановку бизнес-процесса.

Cloudflare также тестирует связанные с идентификацией бюджеты и политики. Интеграция с корпоративным провайдером идентификации позволяет назначать права и лимиты не общему ключу, а конкретному пользователю или группе. Руководство получает ответ не только на вопрос «сколько мы потратили на ИИ», но и «какое подразделение, приложение или проект создали эти расходы и какой результат они принесли».

Важно различать два сценария. AI Gateway контролирует запросы корпоративных приложений и API к моделям. Если сотрудники напрямую используют веб-версии ChatGPT, Claude и других публичных сервисов, к нему добавляются Cloudflare One Gateway, CASB, DLP и Browser Isolation.

Эта связка помогает видеть используемые ИИ-сервисы, предотвращать отправку персональных данных, паролей или коммерческой тайны и при этом не вводить тотальный запрет.

Такой подход сохраняет продуктивность лучше, чем блокировка всех генеративных сервисов. Разрешенные инструменты продолжают работать, конфиденциальная информация защищается, а дорогие операции автоматически направляются по более рациональному маршруту.

Новые продукты для агентного интернета

Релизы последних шести месяцев показывают, что Cloudflare готовится к интернету, в котором значительную часть запросов создают ИИ-агенты.

В феврале 2026 года появился Markdown for Agents, преобразующий веб-страницы в более компактный формат для языковых моделей. Тогда же Cloudflare представила Code Mode — способ предоставить агентам доступ к большому API без загрузки описания тысяч отдельных инструментов.

В апреле были анонсированы Cloudflare Mesh для защищенного соединения агентов с частными сетями, долговременная Agent Memory и помощник Agent Lee для управления платформой на естественном языке. В июле вышли Workers Cache, уменьшающий число запусков серверного кода, и Precursor — система распознавания автоматизации по поведению на протяжении пользовательской сессии.

Общий вектор очевиден: Cloudflare стремится контролировать не только передачу трафика, но и полный жизненный цикл ИИ — от разработки приложений и подключения моделей до защиты данных, управления доступом и оптимизации расходов.

Экономика вместо запретов

Главная ценность AI Gateway заключается не в простом ограничении потребления. Его задача — сделать расходы измеримыми и управляемыми, не лишая сотрудников полезных инструментов.

Организация может использовать несколько ИИ-платформ, сравнивать их стоимость, кэшировать повторяющиеся ответы, назначать бюджеты подразделениям и автоматически переключать запросы на более доступные модели. Одновременно Cloudflare One обеспечивает безопасное использование публичных ИИ-сервисов персоналом.

В сочетании с локальной инфраструктурой в Баку и Астаре это формирует интересную для Азербайджана модель: обычный пользовательский трафик может обрабатываться внутри страны, внешние атаки — блокироваться на глобальном периметре, а обращения к ИИ — проходить через единую систему контроля стоимости и безопасности.

Cloudflare в этой модели выступает уже не просто как CDN или защитный экран. Она становится управляющим слоем, который помогает компаниям внедрять искусственный интеллект без неконтролируемого роста счетов, утечки данных и снижения продуктивности сотрудников.

Материал подготовлен по состоянию на 17 июля 2026 года. Некоторые упомянутые возможности находятся в открытом или закрытом бета-тестировании.

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