«Лаборатория Касперского»: каждый четвертый представитель поколения зумеров уже общается с ИИ как с другом

Поколение зумеров активнее других возрастных групп использует искусственный интеллект: 47% представителей поколения зумеров обращаются к искусственному интеллекту ежедневно или почти ежедневно. При этом 27% уже используют искусственный интеллект как друга, а 28% обсуждают с ним личные вопросы, которыми не хотели бы делиться с другими людьми. Такие результаты показало новое исследование* «Лаборатории Касперского», проведенное среди 7 200 респондентов из 18 стран.

Для поколения зумеров AI уже стал частью повседневной жизни. Чаще всего молодые пользователи обращаются к искусственному интеллекту для поиска информации (56%), учебы (49%), генерации идей (47%) и работы (39%).

При этом искусственный интеллект постепенно становится не только инструментом, но и собеседником. Это может создавать дополнительные риски: пользователь способен воспринимать нейросеть как доверительного собеседника и делиться с ней большим объемом личной информации. Однако AI может ошибаться, предоставлять неточные ответы, а введенные пользователем данные могут содержать чувствительную информацию.

Не вся информация, полученная от AI, безопасна

Несмотря на активное использование технологий, только 42% представителей поколения зумеров регулярно применяют меры предосторожности при работе с AI-сервисами — например, проверяют полученную информацию и избегают передачи конфиденциальных данных. Еще 52% делают это только время от времени, а 6% вообще не используют такие меры.

«Закономерно, что молодые пользователи начинают воспринимать искусственный интеллект не только как инструмент, но и как собеседника: современные модели способны поддерживать длительный и персонализированный диалог. Однако именно ощущение доверительного общения может привести к тому, что человек начнет делиться с AI информацией, которую не стал бы публиковать в интернете. Важно помнить, что независимо от того, насколько естественно и лично выглядит диалог с искусственным интеллектом, не стоит воспринимать его как полностью конфиденциальный разговор. Пароли, данные банковских карт, документы, личную переписку и другую чувствительную информацию не следует передавать AI-сервисам. Кроме того, любую важную информацию, полученную от нейросети, необходимо проверять по надежным источникам», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Как безопаснее использовать нейросети

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

не передавать ИИ-сервисам пароли, данные банковских карт, документы, личную переписку и другую конфиденциальную информацию;

проверять важную информацию, полученную от нейросети, по надежным источникам, особенно если речь идет о здоровье, финансах, учебе или юридических вопросах;

критически оценивать ответы AI — уверенный тон нейросети не гарантирует достоверность информации;

внимательно относиться к ссылкам и сторонним AI-сервисам, поскольку злоумышленники могут создавать поддельные платформы для кражи данных;

использовать уникальные сложные пароли и многофакторную аутентификацию для важных учетных записей.

По мере того, как искусственный интеллект становится частью учебы, работы, общения и повседневной жизни, навыки его безопасного использования становятся такой же важной частью цифровой грамотности, как защита аккаунтов и персональных данных.

*Исследование проведено внутренним центром маркетинговых исследований «Лаборатории Касперского» в марте 2026 года. В опросе приняли участие 7 200 респондентов из 18 стран: Бразилии, Китая, Колумбии, Египта, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Мексики, России, Саудовской Аравии, Испании, Южной Африки, Таиланда, Турции и Вьетнама.