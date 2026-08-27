Цифровое оформление образовательного студенческого кредита с «SİMA İmza»!

Благодаря цифровой подписи SİMA усовершенствован процесс оформления кредитных договоров Фонда Образовательных Студенческих Кредитов.

Теперь студенты могут всего за несколько минут полностью онлайн оформить кредитный договор с помощью технологии распознавания лиц «SİMA İmza», обеспечивающей надёжную идентификацию личности.

Для получения кредита необходимо зарегистрироваться на сайте e-ttkf.edu.az После регистрации банк направляет на указанный номер мобильного телефона ссылку для подписания кредитного договора. После перехода по ссылке система автоматически перенаправляет студента в приложение «SİMA İmza».

С помощью биометрической технологии приложения проводится идентификация личности. После успешного прохождения идентификации студент подписывает договор. Таким образом, студенты могут быстро и безопасно оформить договор на получение образовательного кредита.

Интеграция «SİMA İmza» в процессы Фонда Образовательных Студенческих Кредитов направлено на повышение удобства для граждан за счет экономии времени и других ресурсов.

Необходимо отметить, что с этого года подписание договоров по образовательным кредитам, предоставляемым Фондом Образовательных Студенческих Кредитов, осуществляется онлайн только через приложение «SİMA İmza».

О «SİMA İmza»

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding. «SİMA İmza» позволяет пользователям быстро и безопасно получать доступ к широкому спектру государственных и частных услуг.

Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение, без необходимости посещения центра клиентского обслуживания.