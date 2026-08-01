Casio ağıllı saat-üzüyünü təqdim etdi

Casio qeyri-adi geyilə bilən cihazlar seriyasını genişləndirərək yeni CRW-H001M-8 modelini təqdim edib. Şirkətin yeni məhsulu klassik elektron saat dizaynını qoruyub saxlayır, lakin bu dəfə o, tam funksiyalı ağıllı üzük kimi fəaliyyət göstərir.
Əvvəlki saat-üzük modellərində olduğu kimi, cihazın kiçik ekranında vaxt, saniyəölçən və təqvim göstərilir. Lakin yeni model sağlamlıq və fiziki aktivliyin izlənməsi üçün də geniş imkanlar təqdim edir.
CRW-H001M-8 istifadəçinin atdığı addımları, ürək ritmini, qandakı oksigen səviyyəsini (SpO₂), dərinin temperaturunu, yuxu keyfiyyətini və hətta menstrual dövrü izləyə bilir. Toplanan bütün məlumatlar xüsusi mobil tətbiq vasitəsilə smartfona sinxronlaşdırılır.
Bundan əlavə, ağıllı üzük saniyəölçən, zəngli saat və təqvim kimi klassik Casio funksiyalarını da qoruyub saxlayıb. Bildirişlər üçün cihaz vibrasiya mühərriki ilə təchiz olunub və daxil olan xəbərdarlıqları istifadəçiyə vibrasiya vasitəsilə çatdırır.
Şirkətin məlumatına görə, ağıllı üzük bir şarj doldurulması ilə 4–6 gün işləyə bilir. Casio bu modeldə birdəfəlik batareyalardan imtina edərək maqnitli şarj doldurma sisteminə keçib. Polad korpusa malik cihazın ölçüləri 25,3 × 19,5 × 6 mm, çəkisi isə cəmi 19 qramdır.
Hazırda Casio CRW-H001M-8 yalnız Çin bazarında üç fərqli ölçüdə satışa çıxarılıb. Ağıllı üzüyün qiyməti təxminən 295 dollar təşkil edir. Şirkət gələcəkdə cihazı digər ölkələrdə də satışa təqdim etməyi planlaşdırır.