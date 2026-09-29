Nar наградил абитуриентов, показавших лучшие результаты года

Выгодный мобильный оператор страны Nar продолжает реализацию долгосрочных инициатив, направленных на образование и развитие молодёжи. Мобильный оператор наградил пятерых абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в 2025–2026 учебном году. В рамках инициативы, реализованной в партнёрстве с информационным агентством Modern.az, молодым людям, ставшим студентами, компания Nar вручила золотой номер, пополнила баланс на 700 AZN и подарила планшет нового поколения.

Главный исполнительный директор Nar, Озгюр Генч выступил на мероприятии, поздравил молодых людей с высокими результатами и пожелал им успехов в дальнейшей учёбе: «Ваш сегодняшний результат это свидетельство огромного труда и целеустремлённости. Уверен, что достигнутый успех станет прочной основой, которая позволит вам и в университетской жизни уверенно двигаться к новым целям. В «Nar» мы считаем важным поддерживать молодых людей на пути образования и развития, а также отмечать их достижения».