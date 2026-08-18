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18 минут геймплея фэнтезийной RPG Fable

Fable

На Gamescom 2026 был показан большой геймплейный ролик Fable, который посвятили прохождению одной из ранних сюжетных миссий. Видео записывали на ПК с «ультра»-настройками графики.

Действие видео разворачивается в столице Альбиона — городе Бауэрстоун. В нем проживают более 400 уникальных NPC со своими характерами и делами — с каждым можно пообщаться. В городе расположены около 130 домов и несколько десятков бизнес-предприятий — со всеми строениями можно так или иначе взаимодействовать, посещая или покупая их.

Фэнтезийную RPG Fable разрабатывает британская студия Playground Games, она выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, включая Game Pass.

Цена игры составляет $70 за стандартное издание, а Premium-версия стоит $100, в состав которой в том числе входят две разновидности брони, цифровой артбук и саундтрек, а также пять дней раннего доступа.

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