Schneider Electric договорилась о покупке PTC за $22,6 млрд

Французская энерготехнологическая группа Schneider Electric объявила о покупке американского разработчика промышленного ПО PTC. Сумма сделки составит $22,6 млрд ($205 за акцию наличными), что оценивает бизнес с учетом долга в $23,7 млрд. Данное приобретение станет крупнейшим в истории французской корпорации и направлено на масштабное расширение ее возможностей в сфере промышленного искусственного интеллекта. Предложенная цена включает премию в 42,3% к последней стоимости закрытия акций PTC.

Объединение активов позволит Schneider Electric создать комплексную экосистему программного обеспечения и ИИ, связывающую физические процессы с цифровыми данными. Генеральный директор Schneider Electric Оливье Блюм подчеркнул, что этот шаг укрепит позиции компании как лидера в эпоху промышленного интеллекта, помогая клиентам оптимизировать проектирование, производство и обслуживание продукции. В свою очередь, глава PTC Нил Баруа отметил, что сделка даст компании ресурсы для ускорения инноваций и расширения глобального присутствия. Бостонская PTC имеет в штате более 7 000 сотрудников и обслуживает свыше 30 000 клиентов.

Сделка проходит на фоне рыночных опасений, что развитие ИИ может обесценить традиционные бизнес-модели софтверных компаний из-за появления более дешевых альтернатив. Аналитики Jefferies указывают, что именно эти риски снизили мультипликатор PTC до десятилетнего минимума (13,1-кратной прогнозной прибыли), позволив Schneider совершить покупку по выгодной оценке. Тем не менее инвесторы отреагировали на новость настороженно: в понедельник после анонса акции Schneider Electric упали более чем на 9%.

Для финансирования поглощения французская группа планирует привлечь до €17 млрд. долга и выпустить новые акции на сумму до €6 млрд. Schneider рассчитывает на синергетический эффект: к третьему году после слияния ежегодная экономия затрат должна составить €250 млн, а дополнительная выручка — около €800 млн. Ради этой сделки компания временно приостановит обратный выкуп акций в 2027–2028 годах, однако обязуется завершить текущую программу buyback объемом €2,5– €3,5 млрд. к концу 2030 года. Поглощение уже одобрено советом директоров PTC, а его окончательное закрытие ожидается к третьему кварталу 2027 года после прохождения всех регуляторных процедур и голосования акционеров.