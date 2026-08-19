ASUS ExpertBook Ultra: бизнес-ноутбук, который не хочет идти на компромиссы

Рынок премиальных бизнес-ноутбуков давно пытается решить задачу: как сделать устройство максимально легким и мобильным, не превратив его в компромиссный компьютер с ограниченной производительностью, посредственным экраном и урезанным набором интерфейсов. Новый ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) подходит к этой проблеме с позиции флагманской модели — здесь ставка сделана одновременно на мобильность, производительность, автономность, дисплей и корпоративные функции безопасности.

В линейке ExpertBook модель Ultra занимает верхнюю позицию. ASUS ориентирует новинку прежде всего на руководителей и специалистов, которым приходится регулярно работать вне офиса, проводить встречи и презентации, перемещаться между городами и при этом не хочется жертвовать вычислительными возможностями полноценного рабочего ПК.

Всего лишь килограмм — и серьезная начинка

Главное впечатление от ASUS ExpertBook Ultra возникает еще до включения ноутбука. Корпус из магниево-алюминиевого сплава получился исключительно легким: в зависимости от конфигурации масса составляет 0,99-1,1 кг. Толщина корпуса — 10,9 мм. При этом компания ASUS не пошла по пути максимального упрощения конструкции: корпус получил усиленную структуру, а внешние поверхности покрыты нанокерамическим составом с заявленной твердостью 9H, призванным защищать устройство от царапин и загрязнений.

Дополнительный запас прочности подтверждается тестированием по стандарту MIL-STD-810H. ASUS сообщает о 24 испытаниях, включавших воздействие экстремальных температур и влажности, вибрации, падения и другие сценарии. В данном случае военный стандарт стоит понимать именно как дополнительный запас прочности для обычной эксплуатации — командировок, поездок и работы в офисе, а не как возможность использовать ноутбук в экстремальных условиях.

Такой подход особенно важен именно для бизнес-модели. ExpertBook Ultra должен не просто хорошо выглядеть на столе переговорной, но и нормально переносить постоянное перемещение между офисом, домом, аэропортами и командировками.

Tandem OLED: наконец-то OLED, который не боится света

Одним из главных технических преимуществ ExpertBook Ultra стал экран. Ноутбук оснащён 14-дюймовым сенсорным тандемным OLED-дисплеем с разрешением 2880х1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. В сравнении с обычными OLED-матрицами тандемный OLED-дисплеей энергоэффективнее и обладает большим рабочим ресурсом. А благодаря тандемной архитектуре с двумя излучающими слоями OLED-экран выдает впечатляющие 1400 кд/м² в HDR. Этого запаса яркости хватит, чтобы изображение оставалось ярким и контрастным даже под прямыми солнечными лучами.Частота обновления может динамически изменяться в диапазоне от 30 до 120 Гц благодаря технологии VRR. Цветовой охват составляет 100% DCI-P3, предусмотрена сертификация Pantone Validated и VESA DisplayHDR True Black 1000.

В отличие от большинства современных ноутбуков с глянцевыми OLED-панелями, ExpertBook Ultra получил матовое антибликовое покрытие Corning Gorilla Matte и защитное стекло Gorilla Glass Victus. В результате экран значительно лучше приспособлен к работе при ярком внешнем освещении. Вы по достоинству оцените устойчивость матового Tandem OLED к отражениям при работе в ярко освещенных помещениях и на улице. Это довольно существенное преимущество для мобильного бизнес-ноутбука. Если обычный глянцевый OLED отлично смотрится в затемненном помещении, но начинает активно отражать окружающую обстановку возле окна или на улице, то матовый экран ExpertBook Ultra гораздо универсальнее.

При этом все характерные достоинства OLED сохраняются: глубокий черный цвет, высокий контраст и широкая цветовая палитра. В динамичных сценах помогает частота обновления до 120 Гц, а заявленное время отклика составляет 1 мс.

Panther Lake внутри тонкого корпуса

В аппаратной части ASUS также не стала ограничиваться энергоэффективным процессором для ультрабуков. Топовая конфигурация ExpertBook Ultra получила Intel Core Ultra X7 358H поколения (Panther Lake) — 16-ядерный процессор с четырьмя производительными, восемью эффективными и четырьмя энергоэффективными ядрами. За графику отвечает интегрированный Intel Arc B390, а отдельный NPU Intel AI Boost обеспечивает до 50 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта. В максимальной конфигурации ASUS предлагает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель емкостью до 2 ТБ.

Согласно результатам независимых тестов, связка Core Ultra X7 358H и Arc B390 действительно обеспечивает для ультрапортативного ноутбука высокий уровень производительности. В режиме Performance процессор способен длительно работать примерно на уровне 45 Вт. В Cinebench R23 система получила около 19,8 тыс. баллов в многопоточном тесте, а в 3DMark Time Spy — около 7474 баллов. При этом интересно, что ExpertBook Ultra не обязательно постоянно работает на максимальной мощности. В фирменном ПО MyASUS доступны несколько профилей. Кроме режима Performance, есть также режим Standard, который ограничивает длительную мощность примерно 30 Вт, и Whisper — с показателем около 15 Вт. Разница проявляется не только в скорости, но и в уровне шума.

Именно режим Standard оказался одним из наиболее интересных аспектов конструкции. При снижении мощности до примерно 30 Вт система сохраняет около 80-95% производительности от профиля Performance, при этом уровень шума обычно находится в диапазоне 30-35 дБА. В режиме Performance он возрастает примерно до 40-42 дБА.

Иными словами, пользователю не приходится выбирать только между максимальной производительностью и практически бесшумной работой. ASUS ExpertBook Ultra позволяет найти промежуточный режим, который для большинства офисных задач оказывается вполне достаточным.

Intel Arc B390: интегрированная графика перестает быть формальностью

Отдельного внимания заслуживает графическая подсистема. Для бизнес-ноутбука интегрированная графика традиционно воспринималась как средство вывода изображения и запуска несложных приложений. Однако Arc B390 заметно меняет эту картину. В независимых тестах графическое ядро показало результат выше ряда конкурирующих интегрированных решений. Например, в Time Spy ExpertBook Ultra набрал около 7474 баллов, а в игровых тестах при разрешении FHD+ Cyberpunk 2077 демонстрировала около 54 кадров/с на низких настройках без XeSS и генерации кадров. При использовании XeSS и Frame Generation показатель значительно возрастал.

Разумеется, превращать ExpertBook Ultra в игровой ноутбук было бы неправильно. Здесь нет дискретной видеокарты и соответствующей системы охлаждения. Но возможности Arc B390 позволяют говорить о другом: компактный корпоративный ноутбук теперь способен уверенно справляться не только с офисными приложениями, но и с задачами обработки графики, создания контента и некоторыми ресурсоемкими приложениями.

Охлаждение: важная часть конструкции

Для ноутбука толщиной около 11 мм высокая производительность неизбежно становится испытанием для системы охлаждения. ASUS решила эту задачу при помощи ExpertCool Pro — двух вентиляторов, двух радиаторов и нескольких тепловых трубок. По данным производителя, система рассчитана на тепловой пакет до 50 Вт.

Независимые тесты отмечают стабильность производительности при продолжительной нагрузке: стресс-тест 3DMark не выявил существенного падения быстродействия после многократного повторения теста. В профиле Standard температура внутренних компонентов оставалась ниже 70°C, а уровень шума не превышал примерно 35 дБА. При длительной нагрузке корпус, естественно, нагревается. Наиболее горячая зона достигает примерно 43-45°C, но температуры клавиатуры и тачпада остается в районе 30°C. Для столь тонкого и производительного устройства это вполне разумный результат.

Все необходимое для рабочего места

Несмотря на тонкий корпус, ASUS не стала превращать ExpertBook Ultra в ноутбук, которому для подключения периферии постоянно требуется док-станция. Здесь два порта Thunderbolt 4/USB4 Type-C, два полноразмерных разъема USB-A 3.2, порт HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъем. Через Thunderbolt 4 можно подключать внешние дисплеи, причем заявлена поддержка двух 4K-мониторов одновременно.

Для беспроводных подключений используется Wi-Fi 7. Это особенно актуально для корпоративных пользователей, работающих с облачными сервисами, большими файлами и сетевыми хранилищами.

Клавиатура и тачпад: почти безупречно

Клавиатура получила ход клавиш 1,5 мм, белую подсветку и защиту от случайного проливания жидкости — ASUS заявляет устойчивость к попаданию до 66 мл. Кнопки имеют дополнительное покрытие, устойчивое к загрязнениям и царапинам.

Крупный стеклянный тачпад оснащен тактильной системой с имитацией физического клика. Поверхность корректно распознает стандартные жесты и управление курсором. При этом отсутствие выступающего бортика по переднему краю требует привыкания при использовании ноутбука, например, на коленях, так как в таком положении может увеличиться вероятность случайных касаний.

Безопасность на уровне корпоративного оборудования

В бизнес-сегменте производительность сама по себе уже давно не является достаточным аргументом. Ноутбук должен защищать данные и обеспечивать контролируемый доступ к системе. Именно поэтому ExpertBook Ultra получил комплекс ASUS ExpertGuardian. В него входят сканер отпечатков пальцев, ИК-камера с поддержкой Windows Hello, TPM 2.0, Microsoft Pluton Security Processor, Secure Boot, Intel Boot Guard и BIOS Guard, а также ряд механизмов защиты прошивки. ASUS заявляет соответствие ExpertGuardian стандарту NIST SP 800-193 и пятилетнюю поддержку обновлений безопасности BIOS и драйверов.

Для корпоративных сценариев это может оказаться не менее важным преимуществом, чем процессор или экран. Руководителю нужен не просто быстрый компьютер, а устройство, которое можно встроить в существующую IT-инфраструктуру компании и использовать для работы с чувствительными данными. Кроме этого, физическая шторка веб-камеры дополняет программные средства защиты.

Ноутбук для эпохи локального ИИ

ExpertBook Ultra относится к классу Copilot+ PC и использует отдельный NPU для выполнения ИИ-задач непосредственно на устройстве. Это позволяет переносить часть операций с облачных сервисов на локальное аппаратное обеспечение.

В Windows доступны функции Copilot+, включая интеллектуальный поиск, Recall, Click to Do, Live Captions и Windows Studio Effects. ASUS дополнительно предлагает собственный AI ExpertMeet — набор инструментов для видеоконференций, способный распознавать речь нескольких участников, формировать краткое содержание встречи, создавать и переводить субтитры, а также использовать интеллектуальное шумоподавление и обработку изображения. Важная особенность фирменных инструментов ASUS заключается в возможности локальной обработки данных без отправки информации на серверы сторонних компаний.

Для корпоративного пользователя это особенно интересно: искусственный интеллект здесь рассматривается не как отдельная демонстрационная функция, а как часть повседневного рабочего процесса — от совещаний и звонков до поиска информации и обработки документов.

Автономность без рекордов, но на полный рабочий день

Внутри установлен аккумулятор емкостью 70 Вт·ч. ASUS заявляет до 24 часов автономной работы в зависимости от сценария, а комплектный 90 Вт адаптер USB Type-C поддерживает быструю зарядку: до 50% примерно за 36 минут. Независимое тестирование дает более практичную картину. UltrabookReview получил около 8-11 часов при работе с документами в Google Drive, 12-14 часов при воспроизведении видео и примерно 7-10 часов при веб-серфинге в профиле Standard. Такие показатели вполне достаточны для полноценного рабочего дня, хотя они не выводят ExpertBook Ultra в лидеры автономности.

Таким образом, заявленные ASUS 24 часа лучше воспринимать как результат определенного сценария тестирования, а не как универсальное время работы. Для реальной офисной эксплуатации более показательны результаты независимого теста — и они выглядят вполне убедительно для мощного Windows-ноутбука массой около килограмма.

Краткие характеристики:

Операционная система Windows 11 Pro Процессор Intel® Core™ Ultra X7 358H (16 ядер, 16 потоков) или

Intel® Core™ Ultra 7 356H (16 ядер, 16 потоков) Графика Intel® Arc B390 (с процессором Core Ultra X7)

Intel® Graphics Нейропроцессор Нейронный процессор Intel AI Boost NPU до 50 TOPS; всего до 180 TOPS Дисплей 14” тандемный OLED 2.8K WQXGA+ (2880×1800) 16:10 сенсорный матовый, 120 Гц, 600 кд/м2, пиковая яркость 1400 кд/м2; тонкая экранная рамка – отн. площадь экрана 91%, цветовой охват 100% DCI-P3, Pantone Validated; VESA Display True Black HDR 1000

Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus и Corning Gorilla Matte Оперативная память 32 ГБ/64 LPDDR5X-9600 распаяно на материнской плате Накопитель До 2 ТБ PCIe 3.0 x4 (1 слот) Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4/USB 4.0 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 2 USB-A 3.2, HDMI 2.1 TMDS, Audio Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости (66 мл) и подсветкой,

Тачпад увеличенного размера с тактильным откликом Безопасность Протестировано по стандарту MIL-STD810H (24 теста)

Поддержка Absolute Persistence 2.0 (Computrace)Модуль TPM 2.0 Platform Firmware Resiliency Support Microsoft Security Level 3 Microsoft Secured-core PC Microsoft Pluton Security Processor Intel® Boot Guard Intel® BIOS Guard Intel CSME Firmware Resilience CSME BIOS Redundancy Assistance BIOS Self Recovery BIOS Protection Support ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 193 compliance Сканер отпечатков пальцев ИК веб-камера с поддержкой Windows Hello Дополнительно Wi-Fi 7, WakeOnLAN,

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действияАудиосистема с 6 динамиками Фирменное ПО MyASUS Диагностика системы Безопасная подзарядка Режимы работы вентиляторов Оптимизация изображения (Splendid) Оптимизация видео (Tru2Life) Горячие клавиши Оптимизация роуминга Wi-Fi Сервис AppDeals Link to MyASUS Батарея и питание До 24 ч автономной работы Батарея 70 Вт∙ч; функция быстрой зарядки 50% за 36 мин

(100% за 145 мин) БП 90 Вт Type-C Размеры и вес 310х213х10,9-16,4 мм;

от 0,99 (Polymer OLED) до 1,1 кг (Tandem OLED) в зависимости от конфигурации Цвет Серебристый Morn Grey

Темно-серый Jet Fog

Что в итоге?

ASUS ExpertBook Ultra интересен прежде всего тем, что производитель собрал в одном корпусе сразу несколько характеристик, которые обычно требуют компромиссов. Это очень легкий 14-дюймовый ноутбук с полноценным набором портов, мощным процессором Intel Core Ultra X7 358H, интегрированной графикой Arc B390, современной платформой для локальных ИИ-вычислений, крупным аккумулятором и действительно необычным для бизнес-сегмента дисплеем с технологией Tandem OLED.

При этом наиболее сильной стороной модели выглядит не отдельная характеристика, а их сочетание. Пользователь получает устройство массой около килограмма, которое способно длительно работать под нагрузкой, при этом в стандартном режиме остается достаточно тихим.

Если рассматривать ExpertBook Ultra именно как флагманский корпоративный ультрабук, его концепция выглядит вполне убедительно. Компания ASUS не стала просто уменьшать размеры бизнес-ноутбука, а подняла требования к самому классу устройств: сделать легкость не синонимом слабого железа, OLED — пригодным для работы при ярком свете, а производительность — совместимой с действительно мобильным форм-фактором.

В итоге ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) выглядит не столько очередным тонким ноутбуком, сколько демонстрацией того, каким может стать премиальный бизнес-ноутбук нового поколения: легким, производительным, защищенным и рассчитанным на работу с ИИ непосредственно на устройстве. А для руководителя, который проводит за ноутбуком значительную часть рабочего дня и постоянно находится в движении, именно такое сочетание характеристик может оказаться важнее любого рекорда в отдельном бенчмарке.