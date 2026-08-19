«SİMA İmza» интегрирована в цифровые сервисы AFB Bank

Цифровая подпись нового поколения SİMA была интегрирована в ряд цифровых банковских услуг AFB Bank.

В результате интеграции клиенты получили возможность пользоваться различными услугами банка в электронном формате. «SİMA İmza» теперь используется в приложении AFB Mobile для открытия депозитов, оформления микрокредитов и получения кредитов наличными. Наряду с этим, «SİMA İmza» используется в процессах регистрации как действующих, так и новых клиентов, а также при заказе цифровых карт в AFB Mobile.

Данная интеграция позволяет клиентам проходить цифровую идентификацию личности и подписывать необходимые документы в электронном виде при использовании банковских услуг. В результате этого ряд банковских операций можно осуществлять дистанционно, что делает процесс более удобным и оперативным.

Внедрение «SİMA İmza» в банковские сервисы способствует цифровизации банковских операций и упрощению клиентского опыта. В то же время это создает условия для сокращения бумажного документооборота и расширяет возможности для дистанционного использования банковских услуг.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA разработана ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding. Данное решение позволяет пользователям быстро подписывать документы и заявки в любое удобное время, независимо от местонахождения, без использования физических носителей. Цифровую подпись SİMA можно получить совершенно бесплатно через мобильное приложение, без необходимости посещать центры клиентского обслуживания.