Acer выпустила 14-дюймовый Windows-планшет с 16 Gb ОЗУ и 1 Tb SSD

Компания Acer выпустила в Китае планшет A543 формата «два в одном» под управлением ОС Windows. Модель может использоваться как стандартный планшет, а при подключении съемной клавиатуры превращается в компактный ноутбук. При этом устройство имеет нестандартные характеристики: работает на устаревшем процессоре, но получило вполне современный экран и относительно большой объем памяти.

Acer A543 оснащен сенсорным дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 1920х1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Hz, занимающий 84% площади передней панели. В основе планшета лежит четырехъядерный процессор Intel Celeron J4105, представленный в конце 2017 года, с рабочей частотой от 1,5 до 2,5 GHz и энергопотреблением 10 Вт. Предусмотрено 8, 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители емкостью от 256 Gb до 1 Tb.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 6 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. По утверждению производителя, одного заряда хватает примерно на семь часов просмотра видео, шесть часов интернет-серфинга или до пяти часов повседневных офисных задач.

Для подключения внешних устройств предусмотрены порт USB-A 3,0, два разъема USB-C (один с поддержкой вывода изображения), порт Micro HDMI и аудиоразъем 3,5 мм. Из беспроводных интерфейсов предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Для видеосвязи предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп, а на задней панели установлена 8 Мп камера с автофокусом. Есть два динамика мощностью по 1 Вт. Габариты составляют 317,2 × 213,5 × 10 мм, вес — 1,5 кг.

Цены на Acer A543 в Китае: 8/256 Gb — $387, 12/512 Gb — $460, 16 Gb/ 1 Tb — $595.