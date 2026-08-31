При поддержке Azercell 100 девушек развили навыки предпринимательства и лидерства

Завершился проект «FutureFem 2.0 – Развитие предпринимательского и инновационного потенциала женщин», направленный на развитие предпринимательских и лидерских навыков молодых женщин. Проект был организован Общественным объединением сотрудничества студентов «Bir Könüllü» при поддержке Azercell и в партнерстве с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

Участие в программе приняли 100 девушек — 92 студентки и 8 выпускниц из 24 высших учебных заведений. В течение шести месяцев участницы совершенствовали знания и навыки в области предпринимательства, финансовой грамотности, цифрового маркетинга, управления проектами, лидерства и коммуникаций. Полученные знания они применили на практике при разработке собственных бизнес-идей под руководством опытных наставников из различных профессиональных сфер.

Финальным этапом проекта стал хакатон, состоявшийся 28 августа. По результатам предварительного отбора 10 команд представили свои бизнес-идеи экспертному жюри. Победителем стала команда «NovaHer», получившая денежный приз в размере 3000 манатов. Команды, занявшие второе и третье места, получили возможность продолжить работу над своими идеями при поддержке представителей местной стартап-экосистемы.

«FutureFem 2.0» стал одним из победителей конкурса социальных проектов в рамках программы Azercell «Расширяем возможности: программа поддержки женщин – 2025». Инициатива направлена на развитие профессиональных и предпринимательских компетенций женщин, расширение их экономических возможностей и поддержку более активного участия в социально-экономической жизни общества.