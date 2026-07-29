Ремейк Halo: Campaign Evolved вышел на ПК, PS5 и Xbox Series X/S

Состоялся релиз Halo: Campaign Evolved — полноценного ремейка сюжетной кампании культового шутера от первого лица Halo: Combat Evolved (2001). Игра вышла на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Ремейк разработан Halo Studios на движке Unreal Engine 5: полностью переработанная графика, новые кинематографические ролики, перезаписанное звуковое сопровождение и ремастеринг саундтрека.

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Помимо основной сюжетной кампании, в ремейк вошли три абсолютно новые миссии, рассказывающие о событиях перед началом оригинальной игры. Есть режим Campaign Remix и 42 модификатора сложности, меняющих игровой процесс. Мультиплеер отсутствует, пройти игру можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек.

Цена стандартного издания Halo: Campaign Evolved составила $50, а стоимость Premium-издания — $70. Игра также доступна подписчикам сервиса Game Pass Ultimate.